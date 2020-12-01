Україні потрібен локдаун прямо зараз. Розповідаємо про досвід інших країн, ефект був миттєвий

Як і прогнозували вчені-епідеміологи, після відносного затишшя влітку, з настанням осені COVID-19 повернувся. І повернувся з подвоєною силою. Кількість випадків захворювання у більшості європейських країн перевалила за мільйон, а смерті від коронавірусної інфекції та спровокованих нею ускладнень рахують вже десятками тисяч.

І поки в Україні постійно відкладають запровадження тотального локдауну, підміняючи єдиний ефективний спосіб "збити" темпи епідемії півмірами на кшталт "карантину вихідного дня" – Європа закривається. І запроваджує все серйозніші обмеження.

Так, для більшості європейських країн листопад пройшов під знаком локдауну. Як національні уряди європейських країн боролися з поширенням COVID-19, які обмеження запроваджували і наскільки ефективними вони стали – розбирався OBOZREVATEL.

Навесні, коли світ масово зачинявся у домівках і ставив економічне і соціальне життя на повну паузу, навряд чи хтось міг собі уявити, що вже за якісь 6-9 місяців при значно більших обсягах епідемії питання локдауну буде викликати бурхливі дискусії. Парадоксально, але найбільше несприйняття і масові протести оголошення нової партії обмежень фіксувалися у країнах, що свого часу найбільше постраждали від COVID-19.

Однак один антирекорд за іншим – як по захворюваності, так і по смертності – змусив національні уряди піти проти бажань своїх громадян і таки вдатися до запровадження обмежень.

Практично в усіх країнах, де запроваджували частковий чи повний карантин, тимчасово заборонили роботу розважальних закладів, кафе, барів та ресторанів, обмежили проведення культурних заходів і зобов’язали громадян посилити самоізоляцію. При цьому у кожній конкретній країні були і свої особливості локдауну. А відтак – і результати дещо відрізнялися.

Розглянемо, що забороняли у різних країнах Європи – і наскільки дієвими виявилися обмеження у протидії поширенню COVID-19.

загальна кількість зареєстрованих випадків: 1 мільйон 585 тисяч

померли: 54 904

рівень смертності: 90,9 осіб на 100 тисяч населення.

Локдаун оголошено з початку листопада у регіонах, що увійшли до "червоної зони": Калабрія, Ломбардія, П’ємонт, Больцано та Валь-д'Аоста, з 15 листопада обмеження також введено у Тоскані і Кампанії. Попередня тривалість – до 3 грудня.

обмежено роботу кафе та барів, кінотеатрів та магазинів, окрім тих, що продають товари першої необхідності;

заборонено виїзд за межі населеного пункту;

не можна виходити з дому без поважної причини – поїздки на роботу чи відвідання лікаря – і лише після заповнення спеціального формуляру;

дистанційне навчання у старших класах школи та вишах.

Регіони Калабрія, Ломбардія і П’ємонт змогли досягти суттєвих успіхів у зменшенні захворюваності та смертності від коронавірусу, тож з 29 листопада ці області переведено з "червоної" зони до "помаранчевої" – з відповідним послабленням обмежень.

загальна кількість зареєстрованих випадків: 2 млн 218 тисяч

померли: 52 325

рівень смертності: 80 осіб на 100 тисяч населення.

Локдаун оголошено на всій території держави з 28 жовтня, вихід з обмежень запланували у три етапи – 28 листопада, 15 грудня та 20 січня, коли країна має повернутися до звичного життя.

роботу кафе та ресторанів, кінотеатрів;

групові заняття спортом;

релігійні служби та інші масові зібрання;

закрито магазини, що торгують не товарами першої необхідності;

заборонено виходити з дому без поважної причини (похід на роботу, в магазин, до лікаря);

прогулянки на свіжому повітрі дозволялися з дотриманням правила "1 година в радіусі 1 км";

президент та уряд рекомендували французам за можливості максимально перейти на дистанційну роботу;

навчання у вишах проводиться в онлайн-режимі, школи та садочки продовжують працювати, однак з більш жорстким дотриманням санітарних норм.

23 листопада французьке видання Le Figaro констатувало: епідемічна ситуація після впровадження обмежень суттєво покращилась, циркуляція вірусу помітно сповільнилась. І якщо на початку введення обмежень на кожні 100 тисяч населення припадало 500 пацієнтів з коронавірусною хворобою, то наприкінці листопада цей показник стабільно знизився до 158 хворих на 100 тисяч населення

"Це доказ того, що різноманітні заходи з соціального дистанціювання працюють. І це чудова новина. Ми не мали впевненості, що більш легка ізоляція, ніж у березні, приведе до таких значних результатів.", - цитує видання Жана-Стефана Дерсена, заступника наукового директора Національного інституту математичних наук, який відповідає за платформу моделювання MODCOV19.

загальна кількість зареєстрованих випадків: 1 млн 617 тисяч

померли: 58 245

рівень смертності: 86 осіб на 100 тисяч населення.

Локдаун оголошено з 31 жовтня. Прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосив про таке рішення на місяць, воно поширювалось на всю територію Об’єднаного Королівства.

на 4 тижні закрили ресторани, паби та заклади відпочинку

не працювали магазини, окрім тих, що продають товари першої необхідності

уряд наполегливо рекомендував громадянам залишатися вдома, окрім як виходів задля навчання чи роботи, отримання медичної допомоги та купівлі необхідних товарів

рекомендовано максимально перейти на дистанційний режим роботи – там, де це можливо

заборонено міжнародні поїздки (окрім тих, що здійснюються з робочою метою)

навчальні заклади продовжили працювати, з посиленням санітарних заходів.

Після 2 грудня у Великобританії планують зберегти локальні обмеження – залежно від ситуації в тому чи іншому регіоні.

Наразі представники системи охорони здоров’я Великобританії констатують, що епідемія коронавірусу в цілому припинила зростати вперше за останні три місяці – від початку другої хвилі. Адже через обмеження кожен хворий в середньому заражає не більше 1 людини. Особливо видно це на північному заході та північному сході країни, де раніше рівень інфікування був більш високим.

За час локдауну рівень зараження знизився на 30%. Зокрема, з 13 по 24 листопада він становив 96 осіб на 10 тисяч населення (з 16 жовтня по 2 листопада – 130 інфікувань на кожні 10 тисяч населення).

загальна кількість зареєстрованих випадків: 1 млн 646 тисяч

померли: 44 668

рівень смертності: 96 осіб на 100 тисяч населення.

Через стрімке поширення хвороби і високий рівень смертності влада Іспанії з кінця жовтня оголосила про введення режиму надзвичайного стану. На відміну від весни, мова йде не про локдаун, а про часткові обмеження.

іспанцям рекомендовано не виходити без особливої потреби на вулицю;

обмежено пересування між регіонами;

запроваджено обмеження роботи розважальних та торгівельних закладів;

оголошено комендантську годину з 23.00 до 6.00.

У країні відбуваються протести через впровадження обмежень, однак їхня "половинчастість" не дозволила отримати очікуваних результатів і знизити темпи поширення хвороби. Тож вже 29 листопада, коли більшість обмежень було знято, 16 із 42 регіонів Іспанії попросили центральну владу продовжити карантин. Тож цілком можливо, що обмеження будуть продовжені на 6 місяців, як від початку пропонував прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

загальна кількість зареєстрованих випадків: 356 тисяч

померли: 2 864

рівень смертності: 31 особа на 100 тисяч населення.

Боротися з поширенням COVID-19 в Ізраїлі влітку пробували шляхом власного варіанту "карантину вихідного дня", який передбачав закриття магазинів та ринків, салонів краси, музеїв та бібліотек, зоопарків та атракціонів, пляжів і басейнів у вікенди. Втім вже за три тижні ізраїльський уряд відмовився від таких обмежень через їх повну неефективність: стримати поширення хвороби таким шляхом не вдалося.

У середині вересня, коли в Ізраїлі було зафіксовано рекорд у 6950 нових випадків захворювань за добу, в країні було оголошено локдаун – місяць суворих обмежень з подальшим поетапним виходом, що розтягнеться аж до 21 лютого 2021 року.

заборонено віддалятися від місця проживання на відстань понад 500 м без поважних причин;

закрито школи та дитячі садочки;

не працюють готелі, торгові центри, зони відпочинку і пляжі;

ресторанам дозволено працювати лише на винос

введено суттєві обмеження на масові зібрання, у тому числі, мітинги та протести. Наразі частину цих обмежень вже знято.

Повністю зупинити поширення хвороби ізраїльтянам так і не вдалося. Втім завдяки обмеженням кількість нових захворювань за добу вдалося збити з майже 7 тисяч до 1 тисячі випадків. Однак через послаблення обмежень не виключено, що захворюваність знову почне зростати.

загальна кількість зареєстрованих випадків: майже 280 тисяч

померли: 3 105

рівень смертності: 34 особи на 100 тисяч населення

Після часткових обмежень, введених з 3 листопада, уряд Австрії прийшов до висновку, що такі обмеження – малоефективні. І оголосив про повний локдаун з 15 листопада по 6 грудня. Ці обмеження стали одними з найсуворіших у Європі.

до нічної комендантської години введено ще й денну, під час яких залишати домівки можна лише для того, щоб придбати покупки чи ліки, сходити до лікаря чи в церкву;

дозволено вигулювати собак і займатися фізичними вправами на свіжому повітрі;

крім членів родини австрійцям дозволено зустрічатися максимум з 1 людиною за день;

перукарні, салони краси та масажні салони зачинено;

заборонено роботу місць відпочинку, магазинів з другорядними товарами і навіть букмекерських контор;

заправки, тютюнові кіоски, банки, супермаркети, магазини велосипедів і аптеки працюють за звичним графіком;

громадян зобов’язали працювати дистанційно або принаймні дотримуватися дистанції в один метр.

Робити висновки щодо ефективності локдауну в Австрії поки зарано. Однак згідно статистики у країні розпочалося повільне, але стабільне зниження нових випадків захворювання. Якщо 13 листопада кількість заражень перевищила 9,5 тисяч осіб за добу, то вже за тиждень зростання вдалося зменшити до приблизно 7 тисяч за добу, ще за тиждень – до 5,8 тисяч. З 25 листопада фіксується відчутне зниження поширення коронавірусу: на ранок 30 листопада виявлено 2,7 тисяч нових хворих.

загальна кількість зареєстрованих випадків: майже 28 тисяч

померли: 908

рівень смертності: 3-4 особи на 100 тисяч населення

Попри те, що на фоні інших держав справи у Австралії йдуть дуже непогано, влада країни вирішила дати бій коронавірусу на самому початку епідемії. У штаті Південна Австралія з 19 листопада ввели шестиденний карантин – після того, як було виявлено 36 нових випадків хвороби. За повідомленнями ЗМІ, причиною масових обмежень стала брехня співробітника піцерії: він працював попри те, що у нього діагностували COVID-19.

громадянам заборонено виходити з дому без причини, зокрема, на пробіжки;

закрито школи та університети;

не працюють кафе та магазини без можливості замовляти доставку їжі;

заборонено міжміські поїздки.

Виходити з обмежень планують поетапно.

Попередній досвід впровадження жорстких обмежень у Мельбурні дозволив звести кількість нових заражень до нуля. Від нового карантину з такими ж за ступенем жорсткості обмеженнями чекають не менш вражаючих результатів.

загальна кількість зареєстрованих випадків: 985 тисяч

померли: 17 029

рівень смертності: 45 осіб на 100 тисяч населення

Польща оголосила про посилення карантину з 7 по 29 листопада.

закрито заклади культури, зокрема, театри та кіно;

встановлено обмеження на перебування людей у церквах та магазинах;

номери у готелях могли отримати лише люди, що підтвердять, що перебувають у відрядженні;

суттєво обмежено роботу ТРЦ: працювати в них дозволено лише продовольчим магазинам та аптекам;

школи перейшли на дистанційне навчання.

На момент початку поступового послаблення діючих у Польщі обмежень у країні впродовж тижня щодоби фіксували близько 35 нових заражень на кожні 100 тисяч населення. До ідеї впровадження повного локдауну польський уряд обіцяє повернутися, коли цей показник сягне 75 захворювань на 100 тисяч громадян.

Станом на ранок 30 листопада зафіксовано 5 733 випадки зараження коронавірусом за добу. Для Польщі це непоганий показник, враховуючи, що це найменша кількість заражень з 14 жовтня.

Світ все більше закривається. Україна ж – втрачає час і життя

Незалежно від ступеня обмежень і досягнень кожної конкретної країни у протидії епідемії, у Брюселі вже говорять про необхідність подальшого "затягування пасків". Так, Єврокомісія наразі активно обговорює обмеження, які рекомендуватимуть до уваги національним урядам на час новорічно-різдвяних канікул. Цієї середи, 2 грудня, Єврокомісія планує оприлюднити "Стратегію безпеки" щодо рекомендацій по проведенню свят в умовах пандемії. Адже якщо нічого не робити, у Брюселі прогнозують перетворення зимових "канікул" та теплих святкових застіль у "інкубатор третьої хвилі" коронавірусу. А відтак – у нові хвороби та нові смерті.

В Україні щодня фіксуються все нові і нові антирекорди по кількості нововиявлених випадків коронавірусної хвороби. ЗМІ рясніють повідомленнями про переповнені лікарні, катастрофічний дефіцит кисневих концентраторів і зростання черг до моргів. Практично з усіх регіонів країни лунають тривожні повідомлення про проблеми зі своєчасним тестуванням на COVID-19. Більше того: навіть отримавши підтвердження небезпечного діагнозу, значна частина українців не дотримується режиму самоізоляції, а держава неспроможна змусити їх це робити.

Тож хвороба шириться країною надзвичайно швидко – хоча ні рівень тестування, ні самосвідомість населення, ні ефективність державних структур не дозволяють навіть приблизно уявити реальні обсяги поширення COVID-19.

Досвід європейських та інших країн показує, що зупинити темпи епідемії без введення жорстких карантинних обмежень не вийде.

Однак влада воліє і далі закривати очі на проблему. І, чи то намагаючись зберегти рештки рейтингів, чи то боячись гніву громадян, чи просто не бажаючи брати на себе відповідальність, постійно відкладає впровадження повного локдауну, платячи за це десятками життів українців щодня.