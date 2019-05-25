"Повна готовність!" НАТО розробив нову стратегію стримування Росії

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг анонсував затвердження нової військової стратегії через російську загрозу.

Про відповідні заходи він розповів в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag. "Йдеться про повну готовність до оборони і здатності забезпечити стабільність у майбутньому. Іноді це вимагає нової військової концепції", — підкреслив генсек.

За його словами, військові експерти Альянсу прийняли нову стратегію на минулому тижні. Цей крок він виправдав ядерною загрозою, яку Росія нібито використовує проти Заходу.

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Він пояснив, що з 2014 року на сході і півдні виникла "нова ситуація у плані безпеки" і з'явилися нові виклики. Глава НАТО нагадав, що сила Альянсу полягає у здатності змінюватися, коли це необхідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Північноатлантичний альянс завив, що не визнає анексію Росією українського Криму і закликає Москву вивести війська із півострова.

У підсумку, в Держдумі РФ назвали вимоги глави Військового комітету НАТО Стюарта Піча про те, щоб Росія пішла з Криму, "безпрецедентною нахабністю".

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