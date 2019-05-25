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/Світ

"Повна готовність!" НАТО розробив нову стратегію стримування Росії

3.4тЧитати матеріал російською

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг анонсував затвердження нової військової стратегії через російську загрозу.

Про відповідні заходи він розповів в інтерв'ю виданню Welt am Sonntag. "Йдеться про повну готовність до оборони і здатності забезпечити стабільність у майбутньому. Іноді це вимагає нової військової концепції", — підкреслив генсек.

За його словами, військові експерти Альянсу прийняли нову стратегію на минулому тижні. Цей крок він виправдав ядерною загрозою, яку Росія нібито використовує проти Заходу.

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НАТО

НАТО

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Він пояснив, що з 2014 року на сході і півдні виникла "нова ситуація у плані безпеки" і з'явилися нові виклики. Глава НАТО нагадав, що сила Альянсу полягає у здатності змінюватися, коли це необхідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Північноатлантичний альянс завив, що не визнає анексію Росією українського Криму і закликає Москву вивести війська із півострова.

У підсумку, в Держдумі РФ назвали вимоги глави Військового комітету НАТО Стюарта Піча про те, щоб Росія пішла з Криму, "безпрецедентною нахабністю".

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Йенс Столтенберг
Місце
США
Тег
НАТО
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Иванов Петр
Иванов Петр
Этот визг хохло-СМИ напоминает:- Пускай же говорят собаки:"Ай,Моська,знать она сильна,Что лает на Слона!"
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Golan Sim
Golan Sim
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ: В данный момент высокопоставленные адепты майдана уже убедились, что Зеленский имеет желание остановить гражданскую войну в Украине, поэтому они дали задание силовым структурам ФИЗИЧЕСКИ УСТРАНИТЬ или, хотя бы, ЗАПУГАТЬ Зеленского, чтобы тот отменил свои планы по политическому урегулированию военного конфликта в Донбассе. Готовя своё ПРЕСТУПЛЕНИЕ, апологеты майдановского нацизма и поддерживающие их западные спецслужбы пойдут на ЛЮБЫЕ действия, ради сохранения существующего кровопролития в Украине..
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