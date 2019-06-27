ГоловнаНовини
МоваЯзык
ПолітикаЕкономіка

/Світ

Повідомили про бомбу: в Лондоні екстрено сів літак із пасажирами на борту

1.9тЧитати матеріал російською

Літак індійської авіакомпанії Air India 27 червня здійснив вимушену посадку в лондонському аеропорту Станстед через повідомлення про бомбу.

Рейс AI191 слідував за маршрутом Мумбаї — Ньюарк, повідомляє BBC.

За даними Flightradar, командир вирішив розвернутися над Північною Ірландією і терміново приземлитися.

Повідомили про бомбу: в Лондоні екстрено сів літак із пасажирами на борту

Повідомили про бомбу: в Лондоні екстрено сів літак із пасажирами на борту

flysfo.com

Пізніше в Twitter британського аеропорту заявили, лайнер із Індії зробив попереджувальну посадку, бомби на борту не знайшли, зараз усі смуги відкриті, повітряний рух нормалізується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 червня у Росії в аеропорту міста Нижньоангарськ здійснив аварійну посадку пасажирський літак Ан-24. Лайнер викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Путен, астанавись!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Маклауд Конрад
Маклауд Конрад
Заходи на стрим - https://is.gd/wHJsn9
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel