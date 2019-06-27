Повідомили про бомбу: в Лондоні екстрено сів літак із пасажирами на борту

Літак індійської авіакомпанії Air India 27 червня здійснив вимушену посадку в лондонському аеропорту Станстед через повідомлення про бомбу.

Рейс AI191 слідував за маршрутом Мумбаї — Ньюарк, повідомляє BBC.

За даними Flightradar, командир вирішив розвернутися над Північною Ірландією і терміново приземлитися.

flysfo.com

Пізніше в Twitter британського аеропорту заявили, лайнер із Індії зробив попереджувальну посадку, бомби на борту не знайшли, зараз усі смуги відкриті, повітряний рух нормалізується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 червня у Росії в аеропорту міста Нижньоангарськ здійснив аварійну посадку пасажирський літак Ан-24. Лайнер викотився за межі злітно-посадкової смуги і загорівся.

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