"Повернуться в Росію!" Жириновський видав нове марення про Україну

Скандальний російський політик Володимир Жириновський видав черговий маразм про Україну. Він заявив, що вона стане державою, тільки коли увійде до складу Росії.
Крім того, він засумнівався в боєздатності її армії, яка, до слова, вже п'ятий рік чинить ефективне протистояння російським окупантам. Неадекватний спіч Жириновський проголосив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Партизанський загін не є армією. Ось в рамках держав, які є в Європі, – Україна партизанський загін. Вони можуть, є зброя, солдати, щось можуть робити. Але вони – не армія. Це не німецька армія, не російська, не французька. І цей комплекс їх, що вони недодержава. Їм це огидно. Я їх розумію!" – висловився одіозний депутат нелегітимної Держдуми.
Володимир Жириновський
ТАСС
"Але щоб бути державою, це потрібно бути або німцями (вас нехай Берлін приймає), або австрійцями, або погодитися повернутися в Росію, якщо вас візьме черговий глава російської держави", – нахабно додав Жириновський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Жириновський заявив, що демократія несе загрозу існуванню слов'янських країн. Однією з її останніх "жертв" лідер ЛДПР назвав Україну.
Він неодноразово кидався словами про захоплення України. Нещодавно він стверджував, що найближчим часом над українськими містами будуть майоріти прапори РФ.
Також Жириновський мріяв про "марші дружби" на кордоні України і Росії і про те, що українці поповзуть на колінах просити вибачення у Кремля.
Він видав фейк про те, що етнічні території України нібито обмежуються лише Києвом і Житомиром.
Скандальний політик зізнався, що Росія чекає атаки з боку України, щоб повністю її знищити.
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