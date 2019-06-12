"Повернуться в Росію!" Жириновський видав нове марення про Україну

Скандальний російський політик Володимир Жириновський видав черговий маразм про Україну. Він заявив, що вона стане державою, тільки коли увійде до складу Росії.

Крім того, він засумнівався в боєздатності її армії, яка, до слова, вже п'ятий рік чинить ефективне протистояння російським окупантам. Неадекватний спіч Жириновський проголосив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Партизанський загін не є армією. Ось в рамках держав, які є в Європі, – Україна партизанський загін. Вони можуть, є зброя, солдати, щось можуть робити. Але вони – не армія. Це не німецька армія, не російська, не французька. І цей комплекс їх, що вони недодержава. Їм це огидно. Я їх розумію!" – висловився одіозний депутат нелегітимної Держдуми.

Володимир Жириновський ТАСС

"Але щоб бути державою, це потрібно бути або німцями (вас нехай Берлін приймає), або австрійцями, або погодитися повернутися в Росію, якщо вас візьме черговий глава російської держави", – нахабно додав Жириновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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