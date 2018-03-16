"Поверніть Крим": Росії пригрозили в ООН новими санкція через Україну

Офіційний Вашингтон може вдатися до посилення санкцій тиску на Москву, якщо Російська Федерація не припинить окупацію Криму і військову агресію на Донбасі.

"Сполучені Штати будуть зберігати і посилювати, якщо це буде необхідним, тиск на Москву, щоб вона вивела свої війська і зброю з України", - цитує заяву одного з представників американської делегації на засіданні Ради Безпеки ООН з питань Криму Укрінформ.

Вона підкреслила, що поки Росія не покаже, що готова зробити конкретні кроки для вирішення кризи в Україні, немає навіть сенсу обговорювати ослаблення санкцій.

Дипломат також згадала недавній інцидент в Великобританії, нагадавши заяву постпреда США в ООН Ніккі Хейлі, що Вашингтон вважає Росію відповідальною за хімічну атаку проти двох осіб в цій країні із застосуванням бойової нервово-паралітичної речовини.

"Шкідлива, небезпечна поведінка Росії, спрямована на дестабілізацію в Україні, Сирії і де-небудь в іншому місці, не може бути відокремлена від цього тривожного інциденту в Великобританії", - зазначила представник американської місії.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати продовжать в повній мірі підтримувати суверенітет України.

"Санкції, пов'язані з Кримом, залишаться в силі, поки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні", - сказала дипломат.

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Представник США акцентувала, що для Росії існує тільки один шлях - виконати міжнародні зобов'язання, припинити окупацію Криму і агресію на сході України.

Як повідомляв "Обозреватель", 15 березня США розширили список санкцій щодо Росії.