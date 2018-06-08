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ПолітикаЕкономіка

Повернення Росії в G8: Туск зробив заяву

3.7тЧитати новину російською

Президент Європейської Ради Дональд Туск виступив проти зміни формату G7 на G8 з поверненням до нього Росії.

"Що стосується спекуляцій про G6+1, G7-1 або G7+1. Залишимо G7, яким він є. Це щасливе число, принаймні, в нашій культурі", - сказав Туск 8 червня на прес-конференції в Канаді перед початком саміту G7.

Туск підкреслив, що РФ, менш зацікавлена в такому форматі, ніж "інші наші партнери, тут, в Канаді".

Відзначимо, напередодні глава США Дональд Трамп виступив за повернення Росії в G8, побажавши також, щоб Москва була присутня на саміті G7.

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За інформацією журналістки CBC News Кеті Сімпсон, Канада буде рішуче блокувати повернення РФ в G8 до тих пір, поки Крим буде знаходиться під її окупацією.

Нагадаємо, Росію виключили з "Великої вісімки" в 2014 році після анексії Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що підсумкова заява саміту може бути підписана без США.

Як відомо, конфлікт США з країнами ЄС та іншими державами почався після оголошення Вашингтоном про введення мит на сталь і алюміній для Європейського Союзу, Мексики і Канади.

Особи
Дональд ТускДональд Трамп
Місце
Росія
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