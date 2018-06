Повернення Росії в G8: Туск зробив заяву

Президент Європейської Ради Дональд Туск виступив проти зміни формату G7 на G8 з поверненням до нього Росії.

"Що стосується спекуляцій про G6+1, G7-1 або G7+1. Залишимо G7, яким він є. Це щасливе число, принаймні, в нашій культурі", - сказав Туск 8 червня на прес-конференції в Канаді перед початком саміту G7.

Туск підкреслив, що РФ, менш зацікавлена в такому форматі, ніж "інші наші партнери, тут, в Канаді".

Відзначимо, напередодні глава США Дональд Трамп виступив за повернення Росії в G8, побажавши також, щоб Москва була присутня на саміті G7.

За інформацією журналістки CBC News Кеті Сімпсон, Канада буде рішуче блокувати повернення РФ в G8 до тих пір, поки Крим буде знаходиться під її окупацією.

Нагадаємо, Росію виключили з "Великої вісімки" в 2014 році після анексії Криму.

A source with direct knowledge of the situation, speaking on background due to the sensitivity of the subject says, Canada would not support allowing Russia back into the G7 as long as it occupies Crimea. #hw # G7