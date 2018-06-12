Повернення Росії в G8: дипломат знайшов нюанс у вчинку Трампа

Своєю пропозицією повернути Росію в G8 президент США Дональд Трамп міг просто влаштувати перевірку реакції країн-партнерів.

Раніше і інші країни виступали з подібною пропозицією, написав у своєму блозі на OBOZREVATEL дипломат і експерт фонду "Майдан закордонних справ" Олег Білоколос.

"Цілком ймовірно, що він хотів таким чином оцінити реакцію своїх партнерів по "Великій сімці" саме на цю пропозицію від Вашингтона. Адже не секрет, що раніше ідеї створення умов для повернення Росії в клуб демократичних держав "під різними соусами" висувалася на Заході, зокрема і Берліні", - написав дипломат.

На його думку, Вашингтону добре відомо, що Москва не збирається возз'єднуватися з G7, тому що їй значно комфортніше в G20.

Як писав OBOZREVATEL, Путін заявив, що Росія ніколи не виходила з країн "Великої вісімки".