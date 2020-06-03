У Франції не бачать причин для повернення Росії до формату "Великої сімки" (G7).

Про це в середу, 3 червня, заявило джерело Reuters у Єлисейському палаці. Як зазначило воно, фактори, через які РФ виключили з об'єднання в березні 2014 року, не зникли.

"Росія була виключена з G7 із певних причин, і сьогодні ми не бачимо, щоб ця ситуація змінилася. Але потрібно знайти шляхи діалогу з Росією", – сказав співрозмовник агентства. За його словами, "є всілякі способи" такого діалогу.

"Я не знаю, що означає повернення Росії... У будь-якому випадку потрібен консенсус всередині групи, і ми знаємо, що консенсусу з цього питання немає", – додало джерело.

G7. Ілюстрація The Outline

Нагадаємо, що Росія була членом G7 із 1997-го до 2014 року, коли організація називалася "Великою вісімкою" або G8. Як відомо, через анексію Криму її виключили з цієї групи країн і більше вона не брала участь у зустрічах цього формату.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що присутність Росії в G7 "вимагає здоровий глузд". Американський глава вирішив відкласти проведення саміту "Великої сімки" до осені 2020 року і висловив бажання запросити на нього РФ.

Великобританія попередила, що накладе вето на таке рішення,. Проти повернення РФ виступила і Канада.

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