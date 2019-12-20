"Поважаю Росію, але буде гірше!" Білоруси несподівано виступили проти союзної держави

Жителі Білорусі не підтримують створення союзної держави з Росією.

Своєю думкою вони поділилися в опитуванні щодо інтеграції. Про це йдеться в сюжеті російського "РБК" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, тільки одна з опитаних підтримала ідею об'єднання з країною-сусідкою: "Вітаю. Я Росію люблю!" – зізналася жінка. Але більшість висловилися категорично проти.

Білоруси проти створення союзної держави soyuz.by

"Ось так із усіма – єдину державу з єдиними грошима, з єдиним усім? Навряд чи... Я б так, напевно, не хотів", "Як патріот Білорусі, вважаю, що нам, насамперед, потрібно вибудовувати торгово-економічні відносини, просто партнерські. Без інтеграції, яка могла б негативно вплинути на наш суверенітет...", "Поважаю Росію, але якось на інтеграцію з побоюванням дивлюся. Вважаю, що буде гірше!" – зізналися люди.

Деякі підтвердили, що Білорусь справді сильно залежить від Росії у певних економічних питаннях. До того ж із нею потрібно зберігати дружні, сусідські відносини. Але навіть за такого варіанту люди не хочуть із нею ніякого об'єднання.

"Сумніваюся, що вся ця тема матиме якийсь позитивний ефект для нас. Мабуть, ми в боргах і за них колись потрібно буде розраховуватися. Але не думаю, що це вирішення", "Бізнес просто поглине всіх наших бізнесменів. тому що це сильніша країна і з ними буде складніше конкурувати!", "Ніякої інтеграції! Нинішній розклад і так передбачає досить близькі відносини. І навіть хотілося б, щоб Білорусь взяла курс на диверсифікацію. І нам, і Росії пора б перейти на європейські ціни і вчиться з ними жити!" – прокоментували білоруси.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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