Головна Новини
20 грудня • оновлено в 10:28
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Поважаю Росію, але буде гірше!" Білоруси несподівано виступили проти союзної держави

2.1т
Читати матеріал російською

Жителі Білорусі не підтримують створення союзної держави з Росією.

Своєю думкою вони поділилися в опитуванні щодо інтеграції. Про це йдеться в сюжеті російського "РБК" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, тільки одна з опитаних підтримала ідею об'єднання з країною-сусідкою: "Вітаю. Я Росію люблю!" – зізналася жінка. Але більшість висловилися категорично проти.

Новини
"Одне і те ж": Путін об'єднав росіян, українців та білорусів

Білоруси проти створення союзної держави

Білоруси проти створення союзної держави

soyuz.by

"Ось так із усіма – єдину державу з єдиними грошима, з єдиним усім? Навряд чи... Я б так, напевно, не хотів", "Як патріот Білорусі, вважаю, що нам, насамперед, потрібно вибудовувати торгово-економічні відносини, просто партнерські. Без інтеграції, яка могла б негативно вплинути на наш суверенітет...", "Поважаю Росію, але якось на інтеграцію з побоюванням дивлюся. Вважаю, що буде гірше!" – зізналися люди.

Деякі підтвердили, що Білорусь справді сильно залежить від Росії у певних економічних питаннях. До того ж із нею потрібно зберігати дружні, сусідські відносини. Але навіть за такого варіанту люди не хочуть із нею ніякого об'єднання.

"Сумніваюся, що вся ця тема матиме якийсь позитивний ефект для нас. Мабуть, ми в боргах і за них колись потрібно буде розраховуватися. Але не думаю, що це вирішення", "Бізнес просто поглине всіх наших бізнесменів. тому що це сильніша країна і з ними буде складніше конкурувати!", "Ніякої інтеграції! Нинішній розклад і так передбачає досить близькі відносини. І навіть хотілося б, щоб Білорусь взяла курс на диверсифікацію. І нам, і Росії пора б перейти на європейські ціни і вчиться з ними жити!" – прокоментували білоруси.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Діна Баронова
Місце
Білорусь
Тег
опрос
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
9
Смішно
8
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Какой опрос, какая выборка, сколько людей опрошено. Ни о чем. Впрочем, в обозовском тренде)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
hunt andres, Процент противников в России гораздо выше, никто не хочет на хлебников на шею садить.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини світу

Топпублікації

Топблоги