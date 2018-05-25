"Поважаю!" Кадиров у відповідь на санкції України заговорив про "братський народ"

Глава Чеченської Республіки Рамазан Кадиров заявив, що тільки російські народи прийдуть на допомогу українцям у годину біди, а не американці та їхні сателіти.

Таким чином він відреагував на те, що 24 травня Україна обновила список фізичних осіб і підприємств, які потрапили під санкції через російську агресію.

В оновленому списку опинився сам Кадиров, депутат і співак Йосип Кобзон, пропагандист Дмитро Кисельов.

"Мені весь день ставлять питання, як ставлюся до санкцій української влади. Відповідаю максимально коротко: "Ніяк". Так, ніяк не ставлюся! Як кажуть чеченці, "Шійла, йовха йац". А російською звучить так: "Ні жарко і ні холодно", - написав глава Чеченської республіки у своєму телеграм-каналі.

На його думку, президент України Петро Порошенко "смішить всю чесну громаду своїми дитячими іграми в санкції".

"Якщо чесно, прикро за Україну і український народ, до якого ставлюся з величезною повагою. Це - братський слов'янський народ, який після всіх бур і потрясінь все одно залишиться близьким і рідним для народів Росії", - заявив Кадиров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.