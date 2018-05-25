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ПолітикаЕкономіка

"Поважаю!" Кадиров у відповідь на санкції України заговорив про "братський народ"

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Глава Чеченської Республіки Рамазан Кадиров заявив, що тільки російські народи прийдуть на допомогу українцям у годину біди, а не американці та їхні сателіти.

Таким чином він відреагував на те, що 24 травня Україна обновила список фізичних осіб і підприємств, які потрапили під санкції через російську агресію.

В оновленому списку опинився сам Кадиров, депутат і співак Йосип Кобзон, пропагандист Дмитро Кисельов.

"Мені весь день ставлять питання, як ставлюся до санкцій української влади. Відповідаю максимально коротко: "Ніяк". Так, ніяк не ставлюся! Як кажуть чеченці, "Шійла, йовха йац". А російською звучить так: "Ні жарко і ні холодно", - написав глава Чеченської республіки у своєму телеграм-каналі.

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На його думку, президент України Петро Порошенко "смішить всю чесну громаду своїми дитячими іграми в санкції".

"Якщо чесно, прикро за Україну і український народ, до якого ставлюся з величезною повагою. Це - братський слов'янський народ, який після всіх бур і потрясінь все одно залишиться близьким і рідним для народів Росії", - заявив Кадиров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.

Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Санкції проти Росії
Особа
Рамзан Кадиров
Місце
Росія
Об'єкт
санкции
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Duboiskiy Aleks
Duboiskiy Aleks
Уважаю. Нохчей. Но не чеченов
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Mazur Igor
Mazur Igor
Кадыров! Твой Путин - вонючий педофил. Твоя Раша - помойная яма. И ты сам это знаешь.
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