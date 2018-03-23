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ПолітикаЕкономіка

Потужний удар в спину: ЄС відкликає свого посла з Росії

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Лідери країн Євросоюзу підтримали Великобританію, яка звинувачує Росію в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

У знак солідарності ЄС відкликає свого посла Маркуса Едерера з Москви, передає Reuters.

Відзначається, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер ФРН Ангела Меркель за підсумками тристоронніх переговорів підтвердили, що вважають Росію причетною до отруєння.

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"ЄС згоден з оцінкою уряду Сполученого Королівства, що дуже ймовірно, що Російська Федерація несе відповідальність за отруєння Скрипаля, і що немає правдоподібного альтернативного пояснення", - йдеться у спільній заяві ЄС.

Мей також повідомила про позитивну ідентифікацію провідними світовими вченими з лабораторії в Портон-Дауне хімічної речовини, яка "використовувалася як частина групи нервово-паралітичних речовин "Новачок".

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Тим часом, стало відомо, що стан Скрипаля погіршився.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь в хамській формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британській владі про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломата, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальні відповіді на рішення Лондона.

16 березня міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що наказ використовувати хімзброю для отруєння Скрипаля, цілком ймовірно, віддав особисто Володимир Путін .

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "Обозреватель".

Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюСанкції проти Росії
Особи
Еммануель МакронТереза ​​МейАнгела Меркель
Місце
Великобританія
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