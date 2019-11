Як виглядає Венеція після найпотужнішого за 50 років потопу: видовищні фото

Повінь у Венеції (Італія), через яку влада оголосила режим надзвичайного стану, стала найсильнішою за останні 50 років.

Площа Святого Марка покрилася майже метровим шаром води, через що її і ряд інших популярних пам'яток закрили для туристів, передає "Медуза" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На піку, зафіксованому 13 листопада, рівень води піднявся до 1,87 метра – лише на 7 сантиметрів менше історичного рекорду, зафіксованого в 1966 році.

Потім повінь трохи відступила, але багато частин міста залишилися покриті шаром води.

Для екстрених заходів із ліквідації наслідків НП із бюджету країни виділено 20 мільйонів євро, але, очевидно, що буде потрібно значно більше коштів.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конто, який побував у затопленій Венеції, назвав повінь ударом "у саме серце країни".

