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16 листопада • оновлено в 21:05
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Як виглядає Венеція після найпотужнішого за 50 років потопу: видовищні фото

4.9т
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Повінь у Венеції (Італія), через яку влада оголосила режим надзвичайного стану, стала найсильнішою за останні 50 років.

Площа Святого Марка покрилася майже метровим шаром води, через що її і ряд інших популярних пам'яток закрили для туристів, передає "Медуза" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

На піку, зафіксованому 13 листопада, рівень води піднявся до 1,87 метра – лише на 7 сантиметрів менше історичного рекорду, зафіксованого в 1966 році.

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Венеція повністю пішла під воду: фото й відео масштабного потопу

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

Потім повінь трохи відступила, але багато частин міста залишилися покриті шаром води.

Для екстрених заходів із ліквідації наслідків НП із бюджету країни виділено 20 мільйонів євро, але, очевидно, що буде потрібно значно більше коштів.

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конто, який побував у затопленій Венеції, назвав повінь ударом "у саме серце країни".

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

AP

Повінь у Венеції

Повінь у Венеції

AP

Дивіться відео ObozTV на тему:

Як писав OBOZREVATEL, повінь у Венеції принесла серйозні руйнування і величезні збитки. При цьому венеціанці заробляють на туристах, демонструючи наслідки стихії

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Автор
Богдана Васильченко Богдана Васильченко
Місце
Італія Венеція
Теги
погода потоп фотографии видео
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