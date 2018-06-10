Поставив мітку: Макрон "вчепився" у Трампа на G7

На прес-конференції в Канаді e рамках G7 французький президент Еммануель Макрон так стиснув руку глави США Дональда Трампа, що залишив на ній сліди своїх пальців.
Це рукостискання показало, що Франція і США "далеко не на одній хвилі", пише видання Telegraph.
"Безсумнівно, це було незграбним інцидентом з американським лідером на саміті G7 в Канаді", - сказано в публікації.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дональд Трамп і Еммануель Макрон провели переговори з питань торгівлі та міграційної політики, але розмова двох лідерів пішла не за планом після того, як французький президент прямо розкритикував політику американського колеги.
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