Поставив мітку: Макрон "вчепився" у Трампа на G7

На прес-конференції в Канаді e рамках G7 французький президент Еммануель Макрон так стиснув руку глави США Дональда Трампа, що залишив на ній сліди своїх пальців.

Це рукостискання показало, що Франція і США "далеко не на одній хвилі", пише видання Telegraph.

"Безсумнівно, це було незграбним інцидентом з американським лідером на саміті G7 в Канаді", - сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дональд Трамп і Еммануель Макрон провели переговори з питань торгівлі та міграційної політики, але розмова двох лідерів пішла не за планом після того, як французький президент прямо розкритикував політику американського колеги.