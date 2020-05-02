Посол України у Німеччині Андрій Мельник відмовився брати участь у церемонії вшанування завершення Другої світової війни спільно з послом Росії.

Як повідомила пресслужба МЗС, церемонія відбулася 2 травня у Берліні.

“Навіть у найкошмарнішому сні я не міг би собі уявити покладання вінків поруч із представником країни, яка понад 6 років веде цинічну і криваву війну на Сході України. Станом на сьогодні 14 тисяч українців було вбито у ході все ще наявної російської агресії", – заявив посол.

Андрій Мельник влаштував демарш

За даними газети Tagesspiegel, кілька тижнів тому три посли в Німеччині – України, Росії та Білорусі – отримали запрошення бургомістра Берліна Міхаеля Мюллера вшанувати завершення Другої світової війни 2 травня покладанням вінків.

Але церемонію було вирішено провести не поруч з одним із меморіалів міста, а перед житловим будинком на вулиці Шуленбурґринґ у районі Берлін-Темпельгоф, де у квартирі на першому поверсі в останні дні війни був розташований штаб командування 8-ї гвардійської армії СРСР.

Мельник пояснив, що цінує запрошення очільника Берліна, але не може прийняти його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Німеччина не стала запрошувати Росію на 75-річчя закінчення Другої світової війни, оскільки заплановані заходи тільки для громадян, проте в РФ влаштували скандал.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся