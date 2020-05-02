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3 травня • оновлено в 23:02
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Посол України в Німеччині Мельник відмовився вшанувати Другу світову через Росію

156.7т
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Посол України у Німеччині Андрій Мельник відмовився брати участь у церемонії вшанування завершення Другої світової війни спільно з послом Росії.

Як повідомила пресслужба МЗС, церемонія відбулася 2 травня у Берліні.

“Навіть у найкошмарнішому сні я не міг би собі уявити покладання вінків поруч із представником країни, яка понад 6 років веде цинічну і криваву війну на Сході України. Станом на сьогодні 14 тисяч українців було вбито у ході все ще наявної російської агресії", – заявив посол.

Андрій Мельник влаштував демарш

Андрій Мельник влаштував демарш

За даними газети Tagesspiegel, кілька тижнів тому три посли в Німеччині – України, Росії та Білорусі – отримали запрошення бургомістра Берліна Міхаеля Мюллера вшанувати завершення Другої світової війни 2 травня покладанням вінків.

Але церемонію було вирішено провести не поруч з одним із меморіалів міста, а перед житловим будинком на вулиці Шуленбурґринґ у районі Берлін-Темпельгоф, де у квартирі на першому поверсі в останні дні війни був розташований штаб командування 8-ї гвардійської армії СРСР.

Мельник пояснив, що цінує запрошення очільника Берліна, але не може прийняти його.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Німеччина не стала запрошувати Росію на 75-річчя закінчення Другої світової війни, оскільки заплановані заходи тільки для громадян, проте в РФ влаштували скандал.

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Особа
Андрій Мельник
Місце
Німеччина
Тег
скандали
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Дуже правильне рішення нашого посла. Цікаво, а зе схвалив такі дії?
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3
4
Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Вот критин
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4
6
Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
Smallwille JorEl, так це ж ти, не впізнав себе?
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2
Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . это показуха для л е к т о р а л ь н о й гопоты . . . на самом деле между клоун и Путляра обмениваются подарками . . . что подарил Путляра - клоун скрывает . . . а вот подарок клоуна. . . https://www.obozrevatel.com/economics/zelenskij-podaril-putinu-20-mlrd-ukraina-posle-gazovyih-peregovorov-nachala-proschat-vse-iski-v-kremle-likuyut.htm?utm_source=self_promo
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