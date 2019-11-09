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9 листопада • оновлено в 22:23
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Посол США в ЄС тиснув на Україну: з'явилися докази

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Александр Віндман, підполковник армії США та експерт із питань України в Раді нацбезпеки заявив, що став свідком тиску посла США в Європейському Союзі на українських чиновників з вимогою розслідувати діяльність Джо Байдена та його сина.

Як повідомляє Reuters, про це йдеться в стенограмі, опублікованій 8 листопада демократами, що ведуть розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Так, Віндман заявив, що на засіданні 10 липня у Білому домі посол Гордон Сондленд дав зрозуміти, що розслідування стосовно Байденів та української газової компанії "Бурізма" мають бути розпочаті президентом України Володимиром Зеленським для зустрічі в Овальному офісі з Трампом.

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"Він щось закликав, закликав до розслідування, якого не існувало щодо Байденів та "Бурізми", – сказав підполковник.

"Неоднозначності не було", – запевнив Віндман.

"Йшлося про зустріч у Білому домі. Він вимагав від нього ... виконати цю особливу умову", – наголосив він.

На думку Віндмана, такі дії адміністрації можуть нашкодити відносинам між США та Україною.

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"Це знижує рішучість США підтримувати Україну і, безумовно, ставить питання про те, чи насправді вона має підтримку США", – сказав він.

Перші слухання у справі імпічменту Трампа мають початися вже наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський Джо Байден
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