Посол США в ЄС тиснув на Україну: з'явилися докази

Александр Віндман, підполковник армії США та експерт із питань України в Раді нацбезпеки заявив, що став свідком тиску посла США в Європейському Союзі на українських чиновників з вимогою розслідувати діяльність Джо Байдена та його сина.

Як повідомляє Reuters, про це йдеться в стенограмі, опублікованій 8 листопада демократами, що ведуть розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Так, Віндман заявив, що на засіданні 10 липня у Білому домі посол Гордон Сондленд дав зрозуміти, що розслідування стосовно Байденів та української газової компанії "Бурізма" мають бути розпочаті президентом України Володимиром Зеленським для зустрічі в Овальному офісі з Трампом.

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"Він щось закликав, закликав до розслідування, якого не існувало щодо Байденів та "Бурізми", – сказав підполковник.

"Неоднозначності не було", – запевнив Віндман.

"Йшлося про зустріч у Білому домі. Він вимагав від нього ... виконати цю особливу умову", – наголосив він.

На думку Віндмана, такі дії адміністрації можуть нашкодити відносинам між США та Україною.

"Це знижує рішучість США підтримувати Україну і, безумовно, ставить питання про те, чи насправді вона має підтримку США", – сказав він.

Перші слухання у справі імпічменту Трампа мають початися вже наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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