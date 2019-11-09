Посол США в ЄС тиснув на Україну: з'явилися докази

Александр Віндман, підполковник армії США та експерт із питань України в Раді нацбезпеки заявив, що став свідком тиску посла США в Європейському Союзі на українських чиновників з вимогою розслідувати діяльність Джо Байдена та його сина.
Як повідомляє Reuters, про це йдеться в стенограмі, опублікованій 8 листопада демократами, що ведуть розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.
Так, Віндман заявив, що на засіданні 10 липня у Білому домі посол Гордон Сондленд дав зрозуміти, що розслідування стосовно Байденів та української газової компанії "Бурізма" мають бути розпочаті президентом України Володимиром Зеленським для зустрічі в Овальному офісі з Трампом.
Скандал с давлением США на Украину
Громадське
"Він щось закликав, закликав до розслідування, якого не існувало щодо Байденів та "Бурізми", – сказав підполковник.
"Неоднозначності не було", – запевнив Віндман.
"Йшлося про зустріч у Білому домі. Він вимагав від нього ... виконати цю особливу умову", – наголосив він.
На думку Віндмана, такі дії адміністрації можуть нашкодити відносинам між США та Україною.
"Це знижує рішучість США підтримувати Україну і, безумовно, ставить питання про те, чи насправді вона має підтримку США", – сказав він.
Перші слухання у справі імпічменту Трампа мають початися вже наступного тижня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з Володимиром Зеленським.
Предметом розмови мало стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання в американські вибори 2016 року і про ймовірні зв'язки сина віцепрезидента США Джозефа Байдена з газовою компанією, що належить українському олігарху.
Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит до України через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.
На початку вересня стало відомо, що в США почали "широкомасштабне розслідування" можливого тиску Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.
Також Джуліані зізнався, що висував офіційному Києву вимогу про розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США Джо Байдена.
Також держсекретар США Майк Помпео заявив, що США не чинили жодного тиску на Україну затримкою фінансової і військової допомоги.
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