Українського посла в Туреччині Андрія Сібіху обурило виконання радянської пісні "Катюша" в курортному місті Аланья 9 травня. Він пригрозив країні відсутністю українських туристів.

Про це Сібіха повідомив у Twitter, опублікувавши відповідне відео, на якому кілька людей у радянській військовій формі, стоячи на мікроавтобусі з турецьким прапором, співають "Катюшу" російською мовою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я хочу думати, що наші турецькі друзі в Аланії були введені в оману. Той факт, що муніципалітет Аланії підтримує провокаційні дії, свідчить про неповагу до почуттів мільйонів українців. Чи в дійсно красивій Аланії більше не хочуть українських туристів?" – написав Сібіха.

Посол пригрозив залишити Туреччину без туристів через виконання радянської "Катюші"

Alanya'daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya'da 🇺🇦Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE - Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, школярка з російського Єкатеринбурга Кароліна Черних простояла 1 годину і 17 хвилин на цвяхах і присвятила цей рекорд ветеранам Другої світової війни. Весь цей час вона слухала радянські пісні про війну і дивилася фільм "В бой идут одни "старики".

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