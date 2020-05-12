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12 травня • оновлено в 21:42
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Посол пригрозив залишити Туреччину без туристів через виконання радянської "Катюші"

6.9т
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Українського посла в Туреччині Андрія Сібіху обурило виконання радянської пісні "Катюша" в курортному місті Аланья 9 травня. Він пригрозив країні відсутністю українських туристів.

Про це Сібіха повідомив у Twitter, опублікувавши відповідне відео, на якому кілька людей у радянській військовій формі, стоячи на мікроавтобусі з турецьким прапором, співають "Катюшу" російською мовою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я хочу думати, що наші турецькі друзі в Аланії були введені в оману. Той факт, що муніципалітет Аланії підтримує провокаційні дії, свідчить про неповагу до почуттів мільйонів українців. Чи в дійсно красивій Аланії більше не хочуть українських туристів?" – написав Сібіха.

Посол пригрозив залишити Туреччину без туристів через виконання радянської "Катюші"

Посол пригрозив залишити Туреччину без туристів через виконання радянської "Катюші"

Як повідомляв OBOZREVATEL, школярка з російського Єкатеринбурга Кароліна Черних простояла 1 годину і 17 хвилин на цвяхах і присвятила цей рекорд ветеранам Другої світової війни. Весь цей час вона слухала радянські пісні про війну і дивилася фільм "В бой идут одни "старики".

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Туреччина
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
слышь, манкурт и пoц лживый. О каких миллионах ты там xрюкнул? Для десятков миллионов украинцев песня "Катюша" это народная прекрасная песня, которая впиталась с молоком матери. А ты, лживая гадина, манкуpт, пойди удавись как Иуда.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Сц-уко, ск@кл0иды уже вообще вкрай об0рзели. Это ип@нуццо, т0лстая чуб@тая укросв-инья будет решать, где, что и кому петь. Если после такого посол не полетит кувырком в ку-ев, я эрдогана просто перестану уважать
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Украинские туристы? В Турции? На рынках Стамбула видел! А вот в Антальи, Аланья, в Белеке или в Мармарис я за все времена видел 4 -5 пар с Украины, и те по-русски разговаривали!
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