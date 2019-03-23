"Посміхайтеся, ніби з'їли щура": Лукашенко осоромився на зустрічі з дітьми

Президент Білорусі Олександр Лукашенко потрапив в конфуз під час фотографування з дітьми. Він попросив їх посміхатися так, як ніби вони з'їли мишу або щура.

Це сталося під час його огляду лижоролерної траси в агромістечку "Мир" у Брестській області. Відео з безглуздим жартом Лукашенко опублікував у себе в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Всім посміхатися, як ніби з'їли мишу або щура": Олександр Григорович знає, що подобається дітям", — із сарказмом підписав він ролик.

Олександр Лукашенко Скріншот відео

"Всім посміхатися, як ніби з'їли миша або щура": Олександр Григорович знає, що подобається дітям pic.twitter.com/gWtgmRdrHj - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 23 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні 2018 року Лукашенко насмішив глядачів на XIV Різдвяному міжнародному турнірі любителів хокею. У матчі проти збірної ОАЕ глава республіки впав в центрі поля, ледь не розчавивши суперника.

У кінці 2018 року Лукашенко станцював вальс з "Міс Білорусь-2018" Марією Василевич, що викликало бурю обговорення в мережі.

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