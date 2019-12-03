"Послідує з усіх країн!" У НАТО заявили про відповідь на "агресію Росії"

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг запевнив, що Альянс негайно і в повному обсязі відповість на можливу агресію Росії, зокрема проти країн Балтії та Польщі.

Про це він повідомив у декількох інтерв'ю з приводу проведення саміту Євроатлантичного Альянсу, який зараз проходить у Лондоні. Його слова цитує Reuters.

"За допомогою присутності сил НАТО в Польщі і в країнах Балтії ми посилаємо Росії дуже сильний сигнал: у разі нападу відповідь послідує від усіх країн Альянсу", – заявив він.

Йенс Столтенберг заявив про відповідь НАТО на "агресію Росії"

Також Столтенберг підкреслив, що він проти виразнішої оборонної політики Європейського Союзу. Однак вважає, що у випадку з можливою агресією РФ "немає сенсу намагатися замінити НАТО".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Столтенберг заявив, що Росія стала небезпечнішою і непередбачуванішою для країн НАТО. За його словами, РФ інвестує у створення ядерної зброї і порушує Договір про розміщення ракет середньої і меншої дальності.

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