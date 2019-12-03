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3 грудня • оновлено в 14:13
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"Послідує з усіх країн!" У НАТО заявили про відповідь на "агресію Росії"

3.2т
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Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг запевнив, що Альянс негайно і в повному обсязі відповість на можливу агресію Росії, зокрема проти країн Балтії та Польщі.

Про це він повідомив у декількох інтерв'ю з приводу проведення саміту Євроатлантичного Альянсу, який зараз проходить у Лондоні. Його слова цитує Reuters.

"За допомогою присутності сил НАТО в Польщі і в країнах Балтії ми посилаємо Росії дуже сильний сигнал: у разі нападу відповідь послідує від усіх країн Альянсу", – заявив він.

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Йенс Столтенберг заявив про відповідь НАТО на "агресію Росії"

Йенс Столтенберг заявив про відповідь НАТО на "агресію Росії"

Також Столтенберг підкреслив, що він проти виразнішої оборонної політики Європейського Союзу. Однак вважає, що у випадку з можливою агресією РФ "немає сенсу намагатися замінити НАТО".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Столтенберг заявив, що Росія стала небезпечнішою і непередбачуванішою для країн НАТО. За його словами, РФ інвестує у створення ядерної зброї і порушує Договір про розміщення ракет середньої і меншої дальності.

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Автор
Діна Баронова
Тема
Саміт НАТО в Великобританії
Особа
Йенс Столтенберг
Місце
США
Теги
НАТО Європейський Союз Росія - країна-агресор
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семенов Александр
семенов Александр
Да кому они нужны*?
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Юг Руси
Юг Руси
Смех, да и только )))))))))
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фил филька
фил филька
риторика ради риторики
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