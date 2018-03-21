5 октября 2016 года Сергей Владиленович Кириенко был назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента Российской Федерации. Для всех было не секрет, что этот коммунист горбачевской волны, как и многие российские реформаторы был поставлен для стратегической задачи. Перед ним стояла, казалось бы, невыполнимая задача — придать очередным выборам Путина внутреннюю и международную легитимность.

Первое, что он сделал, это подобрал протестную "улицу" в одни надежные руки, а впоследствии направил ее на активное участие в выборах в качестве наблюдателей, придавая им дополнительную массовку и видимое оживление на избирательных участках, что помогло фальсификаторам накрутить нужный процент явки.

Затем он искусно подобрал список кандидатов в президенты из числа самых антирейтинговых персонажей, а привычный Жириновский, переигрывая роль буйного, давал возможность манипуляторам рисовать ЛДПР любой нужный процент голосования. Единственное, что имело проблематичность в списке кандидатов — это постоянный процент коммунистов, который при любом раскладе за 27 лет особо не менялся. Выход был найден гениальный — протащить на роль кандидата от коммунистов миллиардера-сталиниста, чтобы окончательно левый электорат привести в замешательство, исключив при этом возможность любого анализа определить количество поддержки его коммунистами.

Все прошло как по нотам. Навальный публично пригрозил Кремлю забастовкой, сплотил вокруг себя протестующих и потащил свою армию несогласных на избирательные участки выполнять активную роль избирательного процесса в качестве наблюдателей. Все зарегистрированные кандидаты усердно посещали "дебаты" и с нетерпением ждали финального сигнала правопреемницы Чурова.

Выборы закончились, и все участники этого кремлевского шоу признали победу Путина, включая и Навального, который кроме претензий к Собчак ничего официально не высказал по поводу легитимности Путина.

Вторая задача — получение международной легитимности, не зависела только от поведения российских политических элит и участников избирательной гонки, в ней важной и определяющей позицией является Украина, которая обязана была за проведение выборов на ее территории как минимум разорвать дипломатические отношения и потребовать Председателя Ассамблеи ООН созвать внеочередное пленарное заседание. Но кроме обычной тирады и усиления санкций против России, Порошенко ничего не добавил и фактически поставил демократический мир в сложную ситуацию. Теперь я даже не удивлюсь, если к очередным президентским выборам в Украине Порошенко сможет вернуть Донбасс и переизбраться еще на один срок правления.

Кто по глупости, кто по трусости, а кто и со злым умыслом, но с каждым днем легитимность Путина растет как на дрожжах, и после Трампа большинство лидеров демократических государств будут вынуждены признать итоги выборов.