Посаду держсекретаря США пророкують Тоні Блінкену: що він говорив про Україну

Новим держсекретарем США може стати дипломат-ветеран і давній союзник Джо Байдена Тоні Блінкен.

Як повідомляє The Hill, на поточний момент 58-річний Блінкен вважається фаворитом на цю посаду. До цього основним претендентом вважалася Сьюзан Райс, але Байден вирішив відмовитися від її кандидатури через конфлікт з Сенатом.

Тоні Блінкен займав пост заступника держсекретаря з 2015 по 2017 рік і був заступником радника з нацбезпеки з 2013 по 2015 рік при президенті Бараку Обамі. Під час передвиборної кампанії Байдена він консультував його з питань зовнішньої політики.

Влітку 2014 року Блінкен заявив, що Крим є для Росії "сумнівною перемогою".

"Україна більше об'єднана в своїй прозахідній орієнтації, а сам Крим стає мертвим вантажем для російської економіки. Він вимагатиме як мінімум 7 млрд доларів на рік на підтримку бюджету і виплату пенсій, 15-16 млрд доведеться вкласти в інфраструктуру – і росіяни самі задають питання, чому ці гроші не вкладають у Росію", – зазначив він.

У березні 2015 року американський політик в рамках турне країнами Європи вперше побував з візитом у Києві.

"Протягом мого візиту урядовці та представники громадянського суспільства розповіли про виклики, що постають перед ними, а я запевнив у незмінній підтримці Сполучених Штатів для України, її уряду і її народу на шляху до демократичного і незалежного майбутнього", – говорив тоді Блінкен.

За його словами, це майбутнє в небезпеці, адже російська агресія "розоряє Східну Україну і ставить під загрозу надію на цілісну, вільну і мирну Європу".

"Якщо Україна не буде цілісною, якщо всі люди, які в ній живуть, не будуть вільними, і якщо тут не буде миру, то в певному сенсі і в Європі теж цього не буде. Нинішня криза не тільки ставить під сумнів цей великий європейський будівельний проект, але і загрожує верховним принципам міжнародного порядку, який ми всі повинні захищати. Ці принципи є фундаментом свободи і стабільності", – підкреслював представник Держдепу.

Крім того, він заявляв, що США серйозно ставляться до своєї ролі як сторони, що підписала Будапештський меморандум 1994 року.

"Відмова Росії від Будапештського меморандуму ставить під сумнів її вірність і іншим міжнародним угодам і підриває гарантії безпеки, надані іншим колишнім ядерним державам. І поки Росія буде продовжувати ігнорувати зобов'язання, взяті в 1994 році, і буде порушувати суверенітет і територіальну цілісність України, вона буде платити за це додаткову ціну", – стверджував Блінкен.

За даними політика, допомога США Україні вже вийшла за рамки статусу основного союзника, який не є членом НАТО.

"Якщо врахувати участь України в програмі НАТО "Партнерство заради миру" і її особливе партнерство з НАТО шляхом Комісії НАТО – Україна, то очевидно, що наша співпраця ніколи не була такою сильною", – заявляв він.

Очікується, що ім'я кандидата на посаду держсекретаря США оголосять наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ручний перерахунок голосів на виборах президента США в штаті Джорджія, ініційований через невеликий розриву між кандидатами, підтвердив перемогу Джо Байдена.

У США 46% виборців заявили, що нинішній президент Дональд Трамп повинен визнати поразку на виборах. У той же час 32% опитаних повідомили, що глава Білого дому повинен піти, якщо "в результаті, не зможе довести" свої заяви про шахрайство під час голосування.