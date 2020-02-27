Портников розповів, як провалилася ідея РПЦ щодо третього Риму в Росії

Російська православна церква зазнала поразки на Всеправославній нараді в Аммані, на яку відгукнулися тільки представники "залежних" від Москви церков.

Скликав зустріч єрусалимський патріарх Феофіл III після свого візиту до Москви. А це означає, що Московська патріархія не наважується сама ініціювати всеправославні наради, написав журналіст Віталій Порніков в своїй колонці для "Грани.Ру".

Віталій Портников glavred.info

"Всеправославна нарада, скликана єрусалимським патріархом Феофілом III після візиту в Москву, завершилося фактичним провалом. На запрошення єрусалимського патріарха крім патріарха московського, реального ініціатора зустрічі в Аммані, відгукнулися тільки предстоятелі польської та чеських церков, залежних від РПЦ (а в роки радянського панування - і від КДБ) ще з часів встановлення "дружніх режимів" в соціалістичних країнах, і сербський патріарх, який скористався зустріччю для підтримки майнових прав своєї церкви в у сусідній Чорногорії", – зазначив журналіст.

У комюніке зборів йдеться про те, що питання надання автокефалій повинні прийматися "в дусі загальноправославного діалогу, за загальної згоди". Портников нагадав, що цю ж тезу глава РПЦ намагався нав'язати Всеправославного собору на Криті, але пропозиція тоді не отримала схвалення більшості православних церков світу. Сам патріарх Кирило тоді навіть не з'явився на собор.

"Навіть в Аммані митрополит Іларіон розповідав журналістам про принципову домовленість, яка" не була ратифікована "на Криті. Чому патріарх Кирило не вибрався на собор для ратифікації власної пропозиції, митрополит не пояснив", – підкреслив журналіст.

Але, на думку Портникова, пояснення цьому є. Патріарх Кирило повірив, що Москва – третій Рим, і продовжує вірити, незважаючи на поразку в Аммані.

Патріарх Кирило politeka.net

"Можна було переконатися, що це не так хоча б тому, що Московська патріархія не наважується сама ініціювати всеправославні наради і тому змушена вдаватися до послуг єрусалимського патріарха. Що на запрошення єрусалимського патріарха не відгукнувся ніхто крім тих, хто просто не може відмовити Москві. Так і тут вийшла заминка - антиохійського патріарха, що знаходиться в Сирії і залежить від Москви більше, ніж польський і чеський митрополити, не вдалося зрушити з місця. При цьому навіть на цьому "нараді своїх" колишнього київського митрополіта Онуфрія, який очолює УПЦ Московського патріархату, довелося включати до складу делегації РПЦ в якості звичайного члена делегації, дезавуюючи недавні пояснення Путіна про "самостійності" української церкви", – пояснив журналіст.

Тому, резюмував Портников, ніякого третього Риму немає і ніколи не було. "Є церква, яка намагається спровокувати розкол у світовому православ'ї і опинилася у фактичній ізоляції в своїй боротьбі з Вселенським патріархом. Тому що навіть ті клієнти цієї церкви, які не можуть їй ні в чому відмовити і імітують Всеправославну нараду в Аммані, не ризикують піти проти Вселенського патріархату і навіть влаштувати спільне служіння в йорданській столиці. Тому що християнська церква стародавнє третього Риму, старше Кирила і Путіна і переживає вже не перше і не двадцять перше покоління амбітних політиків, збіль овавшіх свого картонне велич. Вселенський патріархат - нагадування про цю вірності традиції. А Московський патріархат - нагадування про те, яка моральна катастрофа трапляється, коли церква задовольняє побажання влади", - підкреслив журналіст, додавши, що тільки в цьому сенсі Москва може нагадувати третій Рим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній заявив що Російська православна церква здійснює тиск на помісні православні церкви, щоб вони не визнавали автокефалію ПЦУ.

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