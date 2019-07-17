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"Припадає пилом на складах!" У Канаді звинуватили Україну в псуванні озброєння

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В Україні на складах припадає пилом військове обладнання, яке нашій країні передали міжнародні союзники.

Про це заявив міністр оборони Канади Хардж Саджан, передає "Укрінформ".

"Я їздив в Україну і бачив подароване іншими державами обладнання, яке припадає пилом в океанських контейнерах", – зазначив він.

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Канадський міністр зазначив, що замість нагальних потреб в обладнанні, Україні варто зосередитися на розвитку власних оборонних інститутів.

"Якщо зібрати потроху тут і там, то так не спрацює. Що Канада намагається домогтися своєю присутністю в Україні, то це допомогти їм розробити належний план", – підкреслив Саджан.

Він закликав владу України розібратися зі своїми оборонними потребами і представити бачення подальшої співпраці з Канадою.

Хардж Саджан

Хардж Саджан

"Після цього ми можемо спробувати розвинути ці розмови. Ми вже зробили все, щоб мати впевненість, що зможемо підтримати їхній план", – додав Саджан.

Міністр нагадав, що Канада офіційно дозволила експорт зброї в Україну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Канада має намір виділити Україні 25 млн доларів допомоги в реалізації реформ щодо розвитку демократії та вже збільшила підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

Також Канада заборонить в'їзд жителям "Л/ДНР" за паспортами Російської Федерації.

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Місце
Канада
Теги
зброя ЗСУ
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Они то надеялись, что их оружие будет убивать русских, а оно пылится на складах. Вот их жаба и давит.
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Северг Олег
Северг Олег
Вот что прости господи Канада превратилась. Какое же позорище и отстойник. И заметьте, дерьмо к дерьму тянется. Как магнитом. В один комок слиплись по сути
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Саджан видел контейнера и наивно полагает что там что то пылится. Вислоухие уже давно все продали и на горилку сменяли.
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