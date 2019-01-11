''Порохова бочка'': в Європі попередили про загрозу нової війни за участі РФ

Підтримка Росією Сербії в конфлікті з Косово загрожує Європі новою масштабною війною.

Про те, що Балкани знову можуть стати "пороховою бочкою", пише Инопресса з посиланням на Business Insider Deutschland. За оцінкою європейських спостерігачів, ситуація в регіоні залишається складною.

"Росія вважає себе протектором сербів уже з історичних причин. Виходячи із стратегічних інтересів, країна хоче підірвати інтеграцію Західних Балкан до ЄС. Тому Росія підтримує тісний зв'язок із сербською стороною в Боснії і Герцеговині", – пише видання.

Балкани залишаються "бочкою з порохом" cont.ws

Відзначається також, що невипадково Кремль вирішив підтримати Сербію саме в той момент, коли Косово оголосило про намір створити власну армію, тоді як у Європі утрималися від заяв.

"Путін знову забезпечив Росії роль головної дійової особи в регіоні. ЄС же в свою чергу схильний вирішувати численні внутрішні проблеми, аніж займатися інтеграцією до альянсу балканських країн", – йдеться в статті.

Західні Балкани Euronews

На думку журналістів, серйозної загрози сплеску насильства у великому масштабі немає, проте не все так просто.

"Європа повинна знати про небезпеку. У 1914 році одного лише вбивства в боснійському Сараєві виявилося достатнім для того, щоб розпалити конфлікт, підсумком якого стала Перша світова війна", – застерегло видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресія Росії може викликати нову війну в Європі.

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