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''Порохова бочка'': в Європі попередили про загрозу нової війни за участі РФ

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Підтримка Росією Сербії в конфлікті з Косово загрожує Європі новою масштабною війною.

Про те, що Балкани знову можуть стати "пороховою бочкою", пише Инопресса з посиланням на Business Insider Deutschland. За оцінкою європейських спостерігачів, ситуація в регіоні залишається складною.

"Росія вважає себе протектором сербів уже з історичних причин. Виходячи із стратегічних інтересів, країна хоче підірвати інтеграцію Західних Балкан до ЄС. Тому Росія підтримує тісний зв'язок із сербською стороною в Боснії і Герцеговині", – пише видання.

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Балкани залишаються

Балкани залишаються "бочкою з порохом"

cont.ws

Відзначається також, що невипадково Кремль вирішив підтримати Сербію саме в той момент, коли Косово оголосило про намір створити власну армію, тоді як у Європі утрималися від заяв.

"Путін знову забезпечив Росії роль головної дійової особи в регіоні. ЄС же в свою чергу схильний вирішувати численні внутрішні проблеми, аніж займатися інтеграцією до альянсу балканських країн", – йдеться в статті.

Західні Балкани

Західні Балкани

Euronews

На думку журналістів, серйозної загрози сплеску насильства у великому масштабі немає, проте не все так просто.

"Європа повинна знати про небезпеку. У 1914 році одного лише вбивства в боснійському Сараєві виявилося достатнім для того, щоб розпалити конфлікт, підсумком якого стала Перша світова війна", – застерегло видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресія Росії може викликати нову війну в Європі.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Сербія
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
а что здесь удивительного? Россия поддерживает словян, пиндосы террористов!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Nemo Александр, слышь, немо! меня же не сравнить с вами, знатоками русского)))
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Nemo Александр
Nemo Александр
Петренко Амадеус, слОвянин ты наш...
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