Порізав кухонним ножем: в Єгипті засудили до страти вбивцю українки

У Єгипті суд засудив до смертельної страти вбивцю 29-річної Українки Марини Іваненко.

Вона була вбита 21 лютого 2018 року в місті Хургада, де проживала в цивільному шлюбі з єгиптянином, пише Ahram Online.

Злочинцем виявився держслужбовець Омар Р., який незаконно проник у будинок дівчини і її цивільного чоловіка. Він збирався пограбувати її, але українка чинила опір. Тоді грабіжник наніс їй 10 ударів кухонним ножем.

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Марина Іваненко

Потім Омар вкрав мобільний телефон Марини і кредитні картки. Закривавлені ніж і одяг він кинув у море.

За повідомленнями ЗМІ, 29-річна дівчина родом з Ніжина. Вона працювала у відділі обслуговування клієнтів у готелі в Сафазі, яка знаходиться в 60 кілометрах від Хургади.

Марина Іваненко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі знайшлися останні прижиттєві фото Марини Іваненко, яку вбили в Єгипті.

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