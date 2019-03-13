"Поринула в мракобісся!" Путін розлютив росіян "подачкою" для РПЦ

Президент Росії Володимир Путін передав особисті гроші на створення головної ікони для храму збройних сил РФ.

Про це в Twitter повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Він зазначив, що лідер росіян не залишився в стороні під час будівництва такого великого храму.

"Путін перевів особисті кошти на створення головної ікони для храму збройних сил. Це особистий внесок президента в створення храму, він був присутній особисто на церемонії закладення каменя і не міг, звичайно, залишатися байдужим до процесу будівництва", – написав він.

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Користувачі мережі були розгнівані таким вчинком глави Кремля.

"Тільки ракети і храми в голові. Росії кінець", "ХХI століття! Кожного дня у новинних стрічках "релігійні" новини. Закриваються лікарні, навчальні заклади, будуються церкви, яких і так повно! Країна занурилася у мракобісся!", "Військовий храм – сатанинський","Абсурд повинен бути повним"," А нехай ще і позує для написання ікони"," Це ж яку ікону можна намалювати за мільярди доларів? Усю планету вирішили пофарбувати?!","Освячена зброя і православні солдати будуть більше і якісніше людей вбивати", – обурювалися в мережі.

У коментарях зазначали, що краще б гроші пішли на лікування дітям.

"Ви коли-небудь чули, щоб Путін перевів особисті кошти школі/лікарні/хоспісу?", "У церквах нас не вилікують і діти наші не отримають освіти. Ваші храми для обдурення рабів, навіть попи вже цього не приховують", "Немає потреби в цьому храмі, їх вистачає. Краще б дитячу республіканську лікарню","Перевів би краще декілька мільярдів на лікування хворих дітей", – писали в коментарях.

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