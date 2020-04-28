Головна Новини
28 квітня • оновлено в 20:30
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Популярний лоукостер оголосив про відновлення польотів із 1 травня: які напрями відкриються першими

6.9т
Читати матеріал російською

Європейський лоукостер Wizz Air відновить польоти із Лондона та Відня до деяких європейських міст, незважаючи на пандемію коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Відбудеться це уже з 1 травня, повідомляє Independent. Загалом планується запустити рейси за 20 напрямками.

Так, із Лондона літаки авіакомпанії здійснюватимуть польоти до Лісабону в Португалії, Будапешта в Угорщині, Братислави у Словаччині й Белграда у Сербії.

Популярний лоукостер оголосив про відновлення польотів із 1 травня: які напрями відкриються

Попередній продаж квитків доступний на рейси до ізраїльського Тель-Авіва, словацького Кошице та восьми міст у Румунії, окрім столиці країни Бухареста. Також Wizz Air відновлює маршрут до курортного іспанського острова Тенеріфе.

За словами заступника гендиректора авіакомпанії Стівена Джонса, перельоти здійснюватися і з Відня – у Мілан і Валенсію. Зауважимо, що до України рейсів поки не заплановано.

"В рамках заходів щодо захисту здоров'я клієнтів та екіпажу, протягом усього польоту бортпровідникам потрібно буде носити маски та рукавички, і роздавати засоби індивідуального захисту кожному пасажиру . Закупівлі на борту рекомендується здійснювати безконтактною оплатою, щоб мінімізувати фізичний контакт", – коментують у компанії.

Також зазначається, що Wizz Air продовжить дотримуватися суворого щоденного графіку прибирання, водночас кожен літак будуть дезінфікувати відповідно до офіційних рекомендацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через пандемію коронавірусу у світі авіакомпанії суттєво посилять правила пасажирських авіаперевезень. Про низку нововведень вже оголосили у Німеччині.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Теги
літак Wizz Air
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Древаль Наташа
Древаль Наташа
Дай вам Бог
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже майже 3,1 мільйона осіб, загинули – понад 210 тисяч.

  • Китай підловили на брехні про походження коронавірусу: що не сходиться.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • В Україні може не бути піку коронавірусу: в МОЗ назвали ключову умову.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги