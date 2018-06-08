Попрацювало ФСБ? Піонтковський вказав на дивність у відносинах Макрона і Путіна

Останній візит президента Франції Еммануеля Макрона в Росію продемонстрував різку зміну його ставлення до Володимира Путіна, що може бути пояснено шантажем спецслужб Кремля та їх погрозами оприлюднити незручну для політика інформацію.

Якщо у 2017 році Макрон показував зневажливе і принизливе ставлення до російського колеги, то зараз все це змінилося відвертим заграванням і надмірною люб'язністю, пише журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський у блозі на OBOZREVATEL.

"Макрон просто вилизував Путіну дупу якраз в той момент, коли Слідча комісія оголосила результати по збитому над Донбасом "Боїнгу". У присутності Макрона Путін відкрито глумився над жертвами катастрофи. Мовляв, літак? Який літак? А Макрон йому тільки підхихикував... Ну, може, чекісти знайшли підхід і до нього, як свого часу вони знайшли підхід до Ніколя Саркозі", - підкреслив він.

Піонтковський додав, що ще за часів СРСР позиції КДБ були дуже сильні у Франції. На його думку, цілком ймовірно, що нинішні представники секретних служб могли підняти з архівів компрометувальну інформацію, яка і змушує політичних лідерів кардинально міняти свої погляди. Так, він нагадав, як попередник Макрона Ніколя Саркозі спочатку запам'ятався політичному світові різкою критикою Путіна, а потім після однієї із зустрічей на саміті G8 практично втратив твердість категоричної позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Макрон дружелюбно звернувся до Путіна на "ти" , коли говорив щодо конфлікту в Україні.