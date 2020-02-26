Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Китай і Іран в спробах приховати достовірну інформацію про поширення смертельного коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє АР, Помпео пояснив, що нібито з Китаю вислали трьох репортерів видання Wall Street Journal. Також він зазначив, що для отримання достовірної інформації, необхідна вільна преса.

"Вигнання наших журналістів знову звертає увагу на проблему уряду КНР, яка раніше привела до спалаху атипової пневмонії, а тепер і до спалаху коронавірусу, а саме на цензуру. Це може мати смертельні наслідки", – сказав Помпео.

Помпео звинуватив Китай і Іран в цинічній брехні про коронавіруси

Також він заявив, що іранська влада повинна "розповісти правду" про коронавірус. За його словами, є ознаки того, що поширення вірусу в Ірані може бути набагато ширше, ніж визнається офіційно.

В Америці, за його словами, "глибоко стурбовані" тим, що уряд Ірану "можливо, приховав важливі відомості про спалах хвороби".

"Усі країни, включаючи Іран, повинні розповісти правду про коронавірус і співпрацювати з міжнародними організаціями з надання допомоги", – підкреслив Помпео.

Карта поширення вірусу

Раніше OBOZREVATEL писав, що 25 лютого було виявлено перші випадки зараження коронавірусом COVID-2019 в Швейцарії, Румунії, а також на півдні Іспанії – у Каталонії.

В Італії вже семеро людей померли в результаті зараження COVID-19. Шість жертв – в Ломбардії, а одна – в Венето. Всього в країні коронавірусів інфіковані близько 290 осіб.

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