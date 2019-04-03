Екс-чоловіка Дімопулос зі скандалом запроторили до в'язниці в Білорусі: що сталося

Колишнього чоловіка екс-солістки групи "ВІА Гра" Санти Дімопулос Володимира Самсоненка заарештували в Мінську (Білорусь).

Про це повідомила його дружина Ріда Кашіпова на сторінці в Іnstagram, уточнивши, що затримали його будинку на очах у малолітніх дітей.

"Йому було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, оскільки він нібито перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу (за замах на злочин, співучасть, умисне вбивство, викрадення людини) в період з 1 січня по 15 березня 2019 року в Республіці Молдова ... Володимир знаходиться в ув'язненні, поміняв вже дві в'язниці ", - зазначила вона.

За її словами, вони переїхали до Білорусі, тому що закони цієї країни дозволяли реалізувати інноваційний інвестиційний проект Самсоненко "Салвейшн".

"Завдання проекту - залучення та примноження інвестицій в Республіку Білорусь і в країни ЄАЕС. Протягом всього часу перебування в Білорусі, за словами мого чоловіка, за ним велося безперервне стеження і робилися спроби підкинути наркотичні речовини, викрасти сина, втягнути в незаконні фінансові операції. їх завдання було поставити на коліна або просто поневолити Володимира, змусити працювати на себе ", - розповіла Кашіпова.

Володимир Самсоненко Viva

Вона стверджує, що Самсоненко не здійснював інкриміновані йому злочини і не знаходиться в міжнародному розшуку і кримінально твердження не мають ні в якій країні.

"Ми висунули закордонного паспорта Володимира, де видно, що він з серпня 2018 року по 14 березня 2019 роки не виїжджав з Білорусі і ніколи не був в Молдові! Нами відразу було складено відповідні листи в усі органи влади Білорусі: в Генеральну прокуратуру, в районну прокуратуру , в адміністрацію президента Білорусі і т.д. і всюди зустрічаємо розуміння і співчуття, і обіцянку розібратися. Але за очі чуємо, що це замовлення і допоможе тільки президент ", - додала дружина Самсоненко.

За її словами, він передав через адвоката, що тепер спецслужби "роблять спроби усунути його фізично".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-учасниця популярного українського гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос розкрила одну з найстрашніших жіночих таємниць.

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