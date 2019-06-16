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/Travel

Померло вже 90 осіб: на популярному серед українців курорті спалах небезпечної хвороби

8.7тЧитати матеріал російською

У Таїланді лихоманкою тенге захворіли вже десятки людей, 90 осіб померли.

Про це розповіла Life лікар-інфекціоніст Софія Русанова.

"Єдина порада: якщо ви вже там, то закривайте вночі балкони, вікна. Не виходьте ввечері на прогулянки, так як саме ввечері вилітають комарі", — уточнила фахівець.

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Також Русанова зазначила, що вилікуватися від лихоманки можливо. Лікування може тривати від тижня до місяця.

Таїланд

Таїланд

Раніше стало відомо про спалах лихоманки денге в Таїланді, через яку з початку року померло 90 осіб. Лихоманка денге — це гостре вірусне захворювання, його симптоми: висока температура, біль у м'язах і суглобах, висип, нудота і безсоння. Переносники епідемії — комарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в заповіднику на острові Хортиця, в Запоріжжі, спалахнула епідемія африканської чуми свиней. Через хворобу доведеться знищити всіх диких кабанів на території заповідника.

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Місце
Таїланд
Теги
відпочіноквідпусткаподорожі
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леня зе
леня зе
хотел бы посмотреть на тех которые в Тайланде читают советы на обозревателе.
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лихорадкой ..в гуглперевод матнихай!
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