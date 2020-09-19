Померла найстаріша членкиня Верховного суду США: Трамп і Байден сполошилися

Увечері 18 вересня померла найстаріша членкиня Верховного суду США 87-річна Рут Бейдер Гінзбург.

Як йдеться на офіційному сайті судового органу, Гінзбург померла від раку.

"Суддя Рут Бейдер Гінзбург померла цього вечора в оточенні своєї родини у себе вдома в Вашингтоні, округ Колумбія, через ускладнення, викликані раком підшлункової залози", – йдеться в повідомленні.

Аналітики кажуть, що напередодні президентських виборів між республіканцями і демократами може розвернутися політична боротьба за Верховний суд, який часто робить вирішальний вплив на результат політичних суперечок у країні.

За інформацією телеканалу ABC, в найближчі дні президент США Дональд Трамп зможе висунути на пост довічного судді Верховного суду свого кандидата. Головним претендентом є суддя апеляційного суду Емі Коні Барретт. На нинішню посаду вона була номінована Трампом у 2017 році.

При цьому президент заявив, що засмучений новиною про смерть Гінзбург, назвавши її "чудовою жінкою" і "титаном права".

У свою чергу, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден закликав почекати з призначенням нового судді до результатів листопадових виборів.

Лідер демократичної меншості в сенаті Чак Шумер також заявив, що посада судді повинна залишатися вакантною до обрання нового президента.

Як повідомляє National Public Radio, за кілька днів до смерті Гінзбург, яка вважалася кумиром ліберальної і прогресивної громадськості, говорила своїй онучці про те, що найбільше бажає дожити до президентських виборів, щоб в разі її смерті вакантну посаду заповнив вже наступний президент.

Відзначимо, що Гінзбург була другою жінкою в історії США, яка займала пост судді Верховного суду. Вона зайняла цю посаду в 1993 році, коли президентом країни був демократ Білл Клінтон.

Гінзбург боролася з дискримінацією і відстоювала права жінок. Зокрема, вона домагалася рівності для чоловіків і жінок в оплаті праці та в доступі до освіти, а також захищала права жінок на аборти. У судді було багато шанувальників як серед демократів, так і серед республіканців.

Посада члена Верховного суду США є довічною. Кандидата на цю посаду висуває президент, далі призначення стверджує сенат, більшість в якому сьогодні утримують представники Республіканської партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зараз Джо Байден випереджає Дональда Трампа в президентських перегонах на 9 процентних пунктів.