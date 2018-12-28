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Помер знаменитий письменник Ізраїлю з українським корінням: що про нього відомо

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В Єрусалимі помер відомий ізраїльський письменник з українським корінням Амос Оз у віці 79 років.

Як написала його дочка в своєму мікроблозі в Twitter, це сталося через рак під час сну, коли він знаходився в оточенні близьких.

Вона попросила журналістів не турбувати дзвінками і подякувала всім за підтримку. Оз вважався одним з найбільших сучасних ізраїльських літераторів і неодноразово включався до списків фаворитів Нобелівської премії з літератури.

Амос Оз

Амос Оз

скріншот

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Він народився в Єрусалимі в 1939 році в родині емігрантів. Батько письменника був уродженцем Одеси, а мати народилася у Рівному. Сам Оз брав участь в Шестиденній війні і у війні Судного дня. Після 1967 опублікував безліч статей і есе про арабо-ізраїльський конфлікт.

Письменник став автором книг, перекладених 38 мовами в 36 країнах світу. А його роман "Міхаель" включений критиками до списку 100 кращих літературних творів XX століття.

Амос Оз

Амос Оз

скріншот

У 1997 році президент Франції Жак Ширак нагородив письменника орденом Почесного легіону. З 1991 року він був дійсним членом Академії мови іврит. У 2009 році Оз вважався основним претендентом на Нобелівську премію з літератури, проте її отримала німецька письменниця Герта Мюллер. А в 2013 році Амос Оз став лауреатом престижної літературної премії Франца Кафки.

Відомо також, що він викладав у Оксфордському університеті, Єврейському університеті в Єрусалимі та в Коледжі Колорадо. Більш того, Амос Оз став лауреатом Премії імені Бялика в 1986 році, Премії Ізраїлю з літератури в 1998 році, Премії Гете в 2005 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 грудня в віці 65 років помер радянський і російський кіноактор, майстер дубляжу Дмитро Матвєєв.

Місце
ІзраїльЄрусалим
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
дебилы,какие украинские корни...закусывайте ))))))))))
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Скала ты совсем тупенький? Посмотри где он народився и где жил и подданным какого царя был.А потом сравни с этим еврейским писателем.Вы,вуйки,в школе то хоть учитесь или сразу волов пасти?
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
У сусіда хомячок, тоже здох,а був такий миролюбивий,тоже жаль!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Думаю ,что у великого писателя из Израиля , корни вряд ли украинские )))
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