Помер знаменитий письменник Ізраїлю з українським корінням: що про нього відомо

В Єрусалимі помер відомий ізраїльський письменник з українським корінням Амос Оз у віці 79 років.

Як написала його дочка в своєму мікроблозі в Twitter, це сталося через рак під час сну, коли він знаходився в оточенні близьких.

Вона попросила журналістів не турбувати дзвінками і подякувала всім за підтримку. Оз вважався одним з найбільших сучасних ізраїльських літераторів і неодноразово включався до списків фаворитів Нобелівської премії з літератури.

Амос Оз скріншот

Він народився в Єрусалимі в 1939 році в родині емігрантів. Батько письменника був уродженцем Одеси, а мати народилася у Рівному. Сам Оз брав участь в Шестиденній війні і у війні Судного дня. Після 1967 опублікував безліч статей і есе про арабо-ізраїльський конфлікт.

Письменник став автором книг, перекладених 38 мовами в 36 країнах світу. А його роман "Міхаель" включений критиками до списку 100 кращих літературних творів XX століття.

Амос Оз скріншот

У 1997 році президент Франції Жак Ширак нагородив письменника орденом Почесного легіону. З 1991 року він був дійсним членом Академії мови іврит. У 2009 році Оз вважався основним претендентом на Нобелівську премію з літератури, проте її отримала німецька письменниця Герта Мюллер. А в 2013 році Амос Оз став лауреатом престижної літературної премії Франца Кафки.

Відомо також, що він викладав у Оксфордському університеті, Єврейському університеті в Єрусалимі та в Коледжі Колорадо. Більш того, Амос Оз став лауреатом Премії імені Бялика в 1986 році, Премії Ізраїлю з літератури в 1998 році, Премії Гете в 2005 році.

My beloved father, Amos Oz, a wonderful family man, an author, a man of peace and moderation, died today peacefully after a short battle with cancer. He was surrounded by his lovers and knew it to the end.

May his good legacy continue to amend the world. - Fania Oz-Salzberger פניה עוז-זלצברגר (@faniaoz) 28 грудня 2018 р.

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