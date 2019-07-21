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ЗМІ повідомили про раптову смерть президента Туркменістану: секретні служби приховують

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Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов помер у суботу, 20 липня.

Про це повідомляє "Говорить Москва" з посиланням на директора Центру моніторингу євразійських проблем Аслана Рубаева. За його словами, таку інформацію приховують секретні служби країни.

"Люди, які мені повідомили, вони живуть в Ашхабаді. Вони бізнесмени. Я коли запитав, чи точно, вони сказали: є знайомі, які працюють в спецслужбах, вони передають, що це так, що це трапилося, коли він вийшов у відпустку" , - сказав Рубаєв.

Водночас посольство Туркменістану в Росії заявило, що інформація про смерть Бердимухамедова не відповідає дійсності, передає ТАСС.

"Це абсолютна брехня", - сказав представник посольства.

У той же час за даними видання "Хроніка Туркменістану", Бердимухамедов не з'являвся на публіці 10 днів - з 5 по 15 липня.

Відзначається, що 15 липня державні телеканали повідомили, що глава держави пішов у відпустку, і показали репортаж про те, як він пише книгу і проводить час з сім'єю. З того моменту інформації про Бердимухамедова не було.

При цьому державні ЗМІ майже щодня його відсутності публікували послання і привітання від імені президента. Так 21 липня з'явилося привітання Бердимухамедова, адресоване медичним працівникам країни. 20 липня повідомлялося, що президент Туркменістану звернувся з привітанням до учасників міжнародної конференції "Здоров'я-2019".

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Гурбангули Бердимухамедов

Гурбангули Бердимухамедов

er.ru

Бердимухамедов пішов у відпустку 15 липня. Раніше про його смерть повідомив Telegram-канал El Murid, що спеціалізується на висвітленні подій в арабських країнах.

Він посилався на неназвану туркменську опозицію. Днем раніше опозиційний YouTube-канал "Вільний Туркменістан" з посиланням на своїх кореспондентів в Ашхабаді повідомляв, що політик помер напередодні, 20 липня, у другій половині дня. Причиною смерті називається гостра ниркова недостатність.

Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації немає. Туркменістан вважається однією з найбільш інформаційно закритих країн.

62-річний Бердимухамедов офіційно є президентом Туркменістану з 14 лютого 2007 року. За рік до вступу на посаду він став виконуючим обов'язки глави держави. Першого січня 2019 року він очолив Раду глав держав СНД.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2018 року Бердимухамедов продемонстрував свою фізичну форму прямо на засіданні уряду, піднявши позолочений гриф від штанги.

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Місце
Туркменістан
Теги
смерть президент
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Жаль, нормальный мужик был..
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H Ya
H Ya
Театр имени турецкого комуниста 3алупа)(уйбердыева.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Украинцам то зачем такая новость? Эти шалопаи один хер никакую власть не признают - в кого у них не ткни, то агент Кремля, то рука того же происхождения. ))))))))))))
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H Ya
H Ya
Schaidenko Leonid, фамилию смени, обезьяна.
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Гордій Олексій
Гордій Олексій
Schaidenko Leonid, а почему нет. Фсб позволяет пускать в Украину немодерированную рашистами информацию?
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