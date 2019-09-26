У четвер, 26 вересня, у 86-річному віці помер колишній президент Франції Жак Ширак.

Про це повідомляє "Франс Прес" із посиланням на сім'ю політика. Причина смерті не називається.

Мер Парижа Анн Ідальго вже повідомила, що в пам'ять про Ширака в столиці будуть приспущені прапори і відкриті книги співчуттів.

Жак Ширак народився 29 листопада 1932 року у Парижі. Навчався у ліцеї Карно і Людовіка Великого. Ширак був активістом, а потім одним із лідерів правих голлістських партій. Він відіграв велику роль у виборчих кампаніях Шарля де Голля у 1965 році та Жоржа Помпіду. Після смерті Помпіду у 1974 році став лідером (генеральним секретарем) голлістського Союзу демократів на захист республіки.

Жак Ширак у молодості

Жак Ширак

Підтримав на виборах президента Жискара д'Естена і в обмін на підтримку призначений прем'єр-міністром Франції (1974-1976). Потім зміщений Жискаром і замінений на Раймона Барра, після чого пішов в опозицію і очолив партію "Об'єднання на підтримку республіки" (1976).

У 1977 році аж до обрання президентом у 1995 року обіймав посаду мера Парижа. Главою республіки був до 2007 року.

Жак Ширак і Білл Клінтон

Жак Ширак і Джордж Буш молодший

Жак Ширак, Тоні Блер і Єлизавета II

16 травня 2007 офіційно залишив Єлисейський палац. Потім Ширак став по праву і довічно членом Конституційної ради Франції.

15 грудня 2011 року Ширак був засуджений до двох років умовно. Він визнаний винним у зловживанні становищем, довірою, незаконному отриманні вигоди і розтраті державних коштів у 1990-1995 роках, коли він був мером Парижа.

За час судових тяжб у ЗМІ з'явилися чутки, що Ширак страждає на хворобу Альцгеймера, проте рідні спростовували цю інформацію.

Жак Ширак і Володимир Путін

Жак Ширак і лідери G8

Жак Ширак і Володимир Путін

Жак Ширак і Володимир Путін

Додамо, що президент Росії Володимир Путін у червневому інтерв'ю The Financial Times розповідав про час, коли бачився із Шираком.

"Я був дуже серйозно вражений колишнім президентом Франції Шираком. Він – справжній інтелектуал, справжній професор, людина дуже врівноважена і дуже цікава. Коли він був президентом, у нього була своя думка з кожного питання, він умів її обстоювати і завжди поважав думку своїх партнерів", – згадував глава Кремля.

Зазначимо, що Ширак від України отримав Орден князя Ярослава Мудрого I ступеня – за видатний особистий внесок у розвиток українсько-французької співпраці.

Жак Ширак після президентського терміну

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня на 96-му році життя помер колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе.

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