Генеральний секретар ООН Хав'єр Перес де Куельяр, який обіймав посаду з 1982 по 1991 роки, помер в Перу. Йому було 100 років.

Про це повідомив син дипломата радіостанції RPP. Смерть наступила будинку у ексгенсека з природних причин. Поховають Хав'єра Перес де Куельяра 7 березня в Лімі.

Його похорони будуть супроводжуватися почестями, відповідними главі держави. Народився колишній генсек 19 січня 1920 року в столиці Перу. Він був послом в СРСР, Британії та низці інших країн.

Хав'єр Перес де Куельяр помер news.un.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 січня, в Києві на вулиці біля будівлі Центральної виборчої комісії помер колишній народний депутат України другого скликання.

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