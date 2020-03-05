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5 березня • оновлено в 07:41
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Помер колишній генсек ООН Хав'єр Перес де Куельяр

2.8т
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Генеральний секретар ООН Хав'єр Перес де Куельяр, який обіймав посаду з 1982 по 1991 роки, помер в Перу. Йому було 100 років.

Про це повідомив син дипломата радіостанції RPP. Смерть наступила будинку у ексгенсека з природних причин. Поховають Хав'єра Перес де Куельяра 7 березня в Лімі.

Його похорони будуть супроводжуватися почестями, відповідними главі держави. Народився колишній генсек 19 січня 1920 року в столиці Перу. Він був послом в СРСР, Британії та низці інших країн.

Хав'єр Перес де Куельяр помер

Хав'єр Перес де Куельяр помер

news.un.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 січня, в Києві на вулиці біля будівлі Центральної виборчої комісії помер колишній народний депутат України другого скликання.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Перу
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