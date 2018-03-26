Польща звинуватила Україну в "героїзації злочинців"

Україна зробила героями людей, яких Польща вважає злочинцями, і цей момент продовжує отруювати українсько-польські відносини.

Про це в інтерв'ю "Європейської правді" заявив заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький, підкресливши, що також це "призводить до випадків національної ворожнечі".

Як приклад дипломат навів історію польської медсестри, яка розірвала документ українки, побачивши, що вона прописана на вулиці Бандери.

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"Це прикрий випадок, але я хотів би заступитися: ми не знаємо про сімейну історію цієї людини, можливо, її родичі були вбиті послідовниками Бандери. Звичайно, і українська дівчина ні в чому не винна - хіба мало хто на якій вулиці прописаний? Але це показує, що героїзація Україною людей, яких ми вважаємо злочинцями, продовжує отруювати наші стосунки", - зазначив дипломат.

Разом з тим він запевнив, що Польща не претендує вирішувати, "чиїми іменами будуть названі вулиці українських міст".

Нагадаємо, раніше в Польщі поставили умову Україні, назвавши невиправданими звинувачення в тому, що Варшава намагається вибирати героїв для України.