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27 квітня • оновлено в 00:00
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Польща запідозрила Росію в кібератаці на військову систему

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Представники уряду Польщі звинуватили Росію в проведенні "складної дезінформаційною операції", яка була спрямована на ослаблення польсько-американських відносин.

Прямих доказів причетності РФ поки немає, але прес-секретар міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарін зазначив, що недавня атака має дуже багато спільного з аналогічними, організованими підконтрольними Кремлю російськими хакерами, передає AP.

"Польща вже довгі роки є об'єктом російської пропаганди. В останні роки такого роду атаки відбуваються все частіше", – зазначив жарини.

У своєму Twitter він уточнив, що об'єктом атаки став Інституту військових досліджень в Варшаві, який готує лідерів Збройних сил Польщі. За його словами, хакери опублікували на сайті академії лист від імені ректора, в якому польських військових закликали боротися з "американською окупацією".

Польща запідозрила Росію в кібератаці на військову систему

Польща запідозрила Росію в кібератаці на військову систему

"Економічна правда"

Текст листа опублікували багато польських ЗМІ, в тому числі один пропагандистський.

"Зміст листа відповідав головним наративам, які російська пропаганда регулярно озвучує на адресу Польщі та США", – додав прес-секретар.

Влада Польщі вважає, що метою атаки є поширення інформаційного хаосу, підривання морального дух польських солдатів і розпалювання антиамериканських настроїв у польському суспільстві.

Російські чиновники ніяких коментарів щодо інциденту не дали. Варто зазначити, що російський уряд в минулому категорично заперечувало причетність до дезінформаційних кампаній.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп в понеділок, 30 березня, продовжив на рік дію санкцій по відношенню до Росії через кібератаки проти Штатів.

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Польща
Теги
Новини Росії Кібератака
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