Польща відкрила кордони після карантину: кому дозволили в'їзд

У Польщі дозволили в'їзд у країну без обсервації окремим категоріям громадян, які раніше в рамках карантину через COVID-19 не могли перетнути кордон.

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Поправку до регламенту про тимчасове припинення або обмеження прикордонного руху на конкретних пунктах пропуску 23 травня підписав міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський, передає Polskie Radio.

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В'їзд на територію Польщі дозволили:

водіям, що виконують міжнародні автомобільні перевезення, які в Польщі транзитом;

подорожуючим транзитом, які перетинають польський кордон;

учням і студентам, які навчаються в Польщі;

громадянам країн-членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору і Швейцарії для подорожі через Польщу до місця проживання або перебування.

Тривалість перебування на території Польщі встановлена на рівні не більше 12-ти годин.

За даними Міністерства, необхідність включення учнів і студентів до категорій, які мають право перетинати кордон, є результатом розкладу іспитів, прийнятого Міністерством національної освіти для учнів, які закінчили навчання в польських початкових і середніх школах.

Положення набирає чинності з дня його опублікування.

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