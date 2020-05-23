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24 травня • оновлено в 01:21
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Польща відкрила кордони після карантину: кому дозволили в'їзд

4.6т
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У Польщі дозволили в'їзд у країну без обсервації окремим категоріям громадян, які раніше в рамках карантину через COVID-19 не могли перетнути кордон.

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Поправку до регламенту про тимчасове припинення або обмеження прикордонного руху на конкретних пунктах пропуску 23 травня підписав міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський, передає Polskie Radio.

Польща відкрила кордони після карантину: кому дозволили в'їзд

колаж

В'їзд на територію Польщі дозволили:

  • водіям, що виконують міжнародні автомобільні перевезення, які в Польщі транзитом;

  • подорожуючим транзитом, які перетинають польський кордон;

  • учням і студентам, які навчаються в Польщі;

  • громадянам країн-членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору і Швейцарії для подорожі через Польщу до місця проживання або перебування.

Тривалість перебування на території Польщі встановлена на рівні не більше 12-ти годин.

За даними Міністерства, необхідність включення учнів і студентів до категорій, які мають право перетинати кордон, є результатом розкладу іспитів, прийнятого Міністерством національної освіти для учнів, які закінчили навчання в польських початкових і середніх школах.

Положення набирає чинності з дня його опублікування.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Місце
Польща
Теги
карантин Ukrajinci v Polsku кордон
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