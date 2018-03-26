Польща створить держагентство у справах українців

Влада Польщі має намір створити державне агентство для українських мігрантів, яке займалося б захистом їх трудових прав.

Про це в інтерв'ю "Європейської правді" заявив заступник глави МЗС Польщі Бартош Ціхоцький.

За його словами, в Польщі працюють близько двох мільйонів українських робітників, і польські фірми потребують українських працівників, однак ці дві групи ніяк не пов'язані між собою.

"Можливо, доцільним було б створити державне агентство, яке працювало б і в Україні, і в Польщі, інформувало б українців, які є вакансії", - говорить заступник міністра.

Разом з тим це агентство займалося б захистом трудових прав українських мігрантів і стежило за дотриманням обов'язку сплати пенсійного внеску.

Як повідомляв "Обозреватель", заступник директора департаменту економічного аналізу Нацбанку Польщі Яцек Котловский заявив, що до кінця 2020 року на польський ринок праці буде перебувати 200-300 тисяч українців щорічно .