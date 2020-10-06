Польща і Литва відкликали своїх послів з Білорусі

Дві країни Європейського Союзу – Литва і Польща – вирішили відкликати своїх послів з Білорусі.

Як повідомив в Twitter польський міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, з ними будуть проведені консультації.

"Ми ухвалили спільне рішення про відкликання для консультацій деяких послів, акредитованих в Білорусі. Я хотів би подякувати всім партнерам ЄС за недвозначну солідарність з Польщею і Литвою. В підтримці білорусів та їхніх зусиль", – зазначив він.

Рау додав, що демократизація Білорусі залишається пріоритетом. Він також підкреслив, що "спроби затаврувати будь країну ЄС будуть зустрінуті прямою і взаємною відповіддю".

Зі свого боку глава МЗС Литви Лінас Лінкявичюс на переговорах з представником ЄС із закордонних справ Жозепом Боррелем підкреслив, що їхня мета – максимально зберегти дипломатичні контакти.

"Ми направили повідомлення про це білоруській стороні, з якої домовилися, що тимчасове відкликання послів для консультацій послужить зниженню напруженості і допоможе зберегти дипломатичне представництво на рівні послів", – наводить його слова сайт литовського зовнішньополітичного відомства.

Лінкявичюс додав, що Варшава і Вільнюс продовжать координувати свої дії з іншими країнами ЄС.

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