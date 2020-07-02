Польща безкоштовно протестує українських заробітчан на COVID-19

Польща за рахунок державних коштів проведе тестування на наявність коронавірусу українцям, які поїдуть на заробітки до цієї країни.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, після перетину кордону громадянам України насамперед обов'язково потрібно заповнити анкету. У ній вони мають пояснити, де саме будуть жити в Польщі, аби можна було перевірити, чи виконують вони умови карантину.

Крім цього, в українців вимірюватимуть температуру, адже це є основним елементом перевірки на наявність хвороби.

"Але що важливо, всі громадяни України, які їдуть до Польщі працювати, проходять тестування за рахунок держкоштів Польщі там, де вони працюватимуть", – підкреслив Ціхоцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща з 1 липня скасувала обов'язковий 14-денний карантин для авіапасажирів, які прибувають з України.