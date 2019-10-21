"Хотіла побачити Зеленського": Поклонській не дали візу в Японію

Японія відмовилася видати візу для відвідування країни нелегітимному депутату Державної думи Росії, колишньому "прокурору" Криму Наталії Поклонській.

Про це в понеділок, 21 жовтня, повідомляють "РИА Новости".

"Взагалі ніяк не аргументували. Довго дуже думали і потім відмовили без пояснення причин", – заявила кримська "няша".

Японія відмовила у візі Наталії Поклонській Ведомости

Вона запевнила, що планувала поїхати в Японію з ознайомчим візитом. "Мої документи з московського посольства прямували в Токіо в МЗС, і там вирішили не надавати мені візу", – додала депутат.

"Ми повинні бути відкриті і мати можливість комунікувати для встановлення істини. Зараз XXI століття, а не часи "залізної завіси", що відійшли в історію, – обурилася Поклонська.

У своєму Telegram-каналі вона вирішила пожартувати через ситуацію, що склалася. "Хотіла побачити Володимира Зеленського на інавгурації імператора Японії, але не дають візу. Готуємо законопроект про заборону аніме (про всяк випадок, жарт)", – написала Поклонська.

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Примітно, що в центрі "Миротворець" таке рішення МЗС Японії пов'язали з тим, що Поклонська внесена в їх базу.

"Через те, що зрадниця Батьківщини Наталія Поклонська перебуває в Чистилищі сайту "Миротворець", Японія відмовила їй у візі. Зрадників японці не люблять", – сказано в повідомленні центру в Facebook.

Через те, що зрадниця Батьківщини Наталія Поклонська знаходиться в Чистилище сайту "Миротворець", Японія відмовила їй у візі.

Зрадників японці не люблять. pic.twitter.com/pYhBpWcm6v - ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) October 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська зустрілася в Стамбулі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

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