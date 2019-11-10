Покинув країну на літаку: президент Болівії подав у відставку

Президент Болівії Ево Моралес у неділю, 10 листопада, повідомив про відставку і намагався покинути країну на літаку.

Про це повідомляє El Deber. Політик зробив це на тлі протестів у країні, щоб уникнути громадянської війни (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Слідом за главою Болівії зі своєї посади також пішов віце-президент Альваро Гарсія Лінера.

Ево Моралес Известия

Альваро Гарсія Лінера El Deber

Моралес заявив про рішення покинути займане 13 років крісло вже після від'їзду зі столиці. За кілька годин до цього піти у відставку його закликав голова збройних сил Болівії Вільямс Каліман.

За словами президента, на цей крок він пішов для того, щоб "лідери опозиції, які влаштували переворот, перестали спалювати будинки простих людей". При цьому він пообіцяв не відмовлятися від боротьби.

За деякими даними, екіпаж літака Моралеса запросив дозволу у кількох країн на проліт через їх територію, але отримав відмову.

Лайнер, імовірно, приземлився в аеропорту міста Чімор у болівійському департаменті Кочабамба.

Паралельно про свої відставки заявили кілька міністрів, глава митної служби. Вирішили здати свої мандати і кілька відомих сенаторів.

Глава болівійського виборчкому, яка замішана в скандалі на президентських виборах у країні, також покинула Болівію і пішла з посади. У себе вдома вона залишила записку про те, що "злочинів проти волі народу не скоювала".

Відповідно до законів країни, після відставки Моралеса обов'язки глави держави переходять віце-президенту, але він теж оголосив про відхід зі свого поста.

У разі відсутності віце-президента, влада переходить спікеру сенату, а за ним – спікеру палати депутатів, але він теж уже пішов у відставку.

Нагадаємо, протести в Болівії спалахнули ще 20 жовтня. У трьох великих містах – Санта-Крусі, Сукрі та Кочабамбі – до протестувальників приєдналися поліцейські.

Причиною стали результати підрахунку голосів на виборах президента. За даними Вищого виборчого суду Болівії, перемогу вже в першому турі здобув Моралес (47% голосів), але його основний суперник Карлос Меса (36,5%) не визнав результати голосування.

Останній заявив про масові фальсифікації і закликав своїх прихильників вийти на вулиці, вимагаючи проведення другого туру.

Моралес після масових мітингів погодився анулювати офіційні результати першого туру і провести нове голосування. Він також погодився розпустити виборчу комісію і сформувати її заново.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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