Показала середнього пальця: у Польщі депутатка публічно оскандалилася. Фото й відео

Депутатка від польської керівної партії "Право і справедливість" Йоанна Ліхоцька потрапила в скандал через свій жест на засіданні Сейму – вона показала середнього пальця опозиції. Політикиня наполягає, що не мала на увазі нічого поганого і її не так зрозуміли.

Інцидент трапився, коли Сейм більшістю голосів ухвалив постанову про фінансування державних ЗМІ, пише "Європейська правда" з посиланням на Wprost (щоб подивитися фото й відео, проскрольте до кінця сторінки).

Йоанна Ліхоцька показує середнього пальця опозиції eurointegration.com.ua

На дотування держмедіа, які опозиція та активісти звинувачують у поширенні пропаганди, виділили рекордні майже 2 мільярди злотих (понад 12 мільярдів гривень). Опозиційні депутати вимагали, щоб кошти виділили на охорону здоров'я. Після ухвалення постанови вони почали кричати: "Ганьба!" – на що Ліхоцька показала в їхній бік середнього пальця.

"Пані Йоанна Ліхоцька – опозиції і онкохворим після заяви, що ПіС направить 2 млрд злотих TVPiS, а не на онкологію, як пропонувала "Громадянська коаліція", – зазначила опозиційна депутатка Барбара Новацька, опублікувавши у Twitter відповідне фото.

Йоанна Ліхоцька показує середнього пальця опозиції twitter.com/miko_ala

Такий жест викликав бурхливу реакцію в інтернеті.

Ліхоцька ж виправдалася, що вона не мала на увазі нічого поганого, а просто потерла середнім пальцем під оком, тому що нервувала. А камери вихопили невдалий момент.

Свій жест їй довелося пояснювати і голові партії Ярославу Качиньському.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 лютого народний депутат України від "Слуги народу" Максим Ткаченко влаштував лайливу сутичку з представником "Батьківщини" Олексієм Кучеренком в залі Верховної Ради. Пізніше він додав, що не має наміру вибачатися перед своїм колегою, натомість вимагає від Кучеренка вибачень за блокування трибуни.

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