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13 вересня • оновлено в 12:18
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Покарали всіх: з'ясувалися нові деталі про "крота" Трампа у Кремлі

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У Росії були покарані посадові особи, які дозволили виїхати в Чорногорію ексспівробітнику адміністрації президента РФ Олегу Смоленкову, якого підозрюють у шпигунстві на США.

Як передає "Інтерфакс", на той момент, у 2017 році, існувала заборона держслужбовцям РФ виїжджати до цієї балканської країни.

"Незабаром після зникнення Смоленкова у червні 2017 року компетентні органи почали перевірку, яка показала, що чиновники, які дозволили співробітнику президентської адміністрації і його сім'ї турпоїздку до Чорногорії, порушили встановлену на той час заборону", – повідомило інформоване джерело.

Шпигунський скандал у Кремлі обростає деталями

Шпигунський скандал у Кремлі обростає деталями

"Страна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в 2017 році США таємно вивезли з Росії важливого агента, який був впроваджений в уряд країни. Рішення нібито було ухвалено зокрема через побоювання, що Трамп "неодноразово неправильно поводився із секретними розвідданими" і міг сприяти викриттю шпигуна.

  • У США повідомили, що шпигун мав доступ до Путіна.

  • Стало відомо, що Смоленков працював секретарем у посольстві Росії у Вашингтоні, в апараті уряду РФ і в адміністрації президента Росії.

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Росія Москва
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Пока Путин ловил щуку, в Кремле завелся "крот".
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