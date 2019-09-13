Покарали всіх: з'ясувалися нові деталі про "крота" Трампа у Кремлі

У Росії були покарані посадові особи, які дозволили виїхати в Чорногорію ексспівробітнику адміністрації президента РФ Олегу Смоленкову, якого підозрюють у шпигунстві на США.

Як передає "Інтерфакс", на той момент, у 2017 році, існувала заборона держслужбовцям РФ виїжджати до цієї балканської країни.

"Незабаром після зникнення Смоленкова у червні 2017 року компетентні органи почали перевірку, яка показала, що чиновники, які дозволили співробітнику президентської адміністрації і його сім'ї турпоїздку до Чорногорії, порушили встановлену на той час заборону", – повідомило інформоване джерело.

Шпигунський скандал у Кремлі обростає деталями "Страна"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в 2017 році США таємно вивезли з Росії важливого агента, який був впроваджений в уряд країни. Рішення нібито було ухвалено зокрема через побоювання, що Трамп "неодноразово неправильно поводився із секретними розвідданими" і міг сприяти викриттю шпигуна.

У США повідомили, що шпигун мав доступ до Путіна.

Стало відомо, що Смоленков працював секретарем у посольстві Росії у Вашингтоні, в апараті уряду РФ і в адміністрації президента Росії.

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