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ПолітикаЕкономіка
Ігор Яковенко
Ігор Яковенко
російський журналістВсі статті автора

Поход Путина по фрау и Украина: выход из многолетней войны

8.4тЧитати новину російською

Ангела Меркель и Владимир Путин провели переговоры 18 августа. Нового в отношении Украины не было ничего сказано. Для чего лидеры стран проводили встречу и что они могли сказать за закрытыми дверями? - Ред.

То, что обсуждается в закрытом формате, я думаю, нет смысла комментировать, поскольку мы просто не знаем. Но я с трудом представляю себе какие-то особо позитивные или особо негативные последствия этой встречи. Мне представляется, что эта встреча носит сугубо имиджевый характер и для госпожи Меркель, и для Путина.

Для Путина вся эта дамская поездка, когда он сначала заехал на свадьбу министра иностранных дел Австрии, а затем приехал к Меркель, - весь этот поход по фрау носил безусловно сугубо имиджевый характер. Задача заключалась в том, чтобы показать, что никакой он не изолированный: вот с Трампом поболтал, приехал в качестве свадебного подполковника в Австрию, потом приехал с Меркель в беседке поговорил. Что он находится в центре внимания, в центре мировой политики, танцует, привозит козачий хор, разговаривает, в общем, пользуется успехом. Это единственное содержание.

Понятно, что есть желание каким-то образом продолжить торговлю углеводородами. И здесь, конечно, есть свои резоны.

Что касается Меркель, то тут тоже мне представляется, что в основном были имиджевые задачи. На сегодняшний момент понятны ее серьезные проблемы внутри Германии. Понятно нарастающее давление оппозиции к Меркель. И есть достаточно серьезные лоббистские круги немецких предпринимателей, которые хотели бы получить дополнительные гарантии доступа к российскому рынку. И это давление Меркель на себе ощущает. И она пытается каким-то образом лавировать. С одной стороны, продемонстрировать верность Европейскому Союзу, который все-таки сторонник продолжения санкций. И с другой стороны, показать то, что в принципе она готова к каким-то переговорам с Россией.

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Путін не бажає жодних компромісів

Для Украины последствия этой встречи мне кажутся просто равными нулю. Я с трудом могу себе представить, что может измениться после этой встречи для Украины. Мне представляется, что только два важных обстоятельства, которые могут сыграть свою роль для Украины в ее выходе из этой многолетней войны - уже скоро пять лет будет, как она идет.

Первое. Это собственное укрепление собственной военной мощи. Ситуация может измениться тогда и только тогда, когда Украина будет в состоянии оказать вооруженное сопротивление агрессору. Только в этом случае.

И в какой-то степени здесь могут сыграть свою роль санкции, которые сейчас прежде всего накладывает на Россию Конгресс Соединенных Штатов Америки, но они недостаточны для этого, безусловно. И какая-то помощь США в плане вооружения, обучения украинской армии.

Но в основном мне представляется, что путь к преодолению этого политического кризиса, в котором оказалась Украина, находится в самой Украине. Я не думаю, что надо искать какой-то поддержки извне.

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Автор
Ігор ЯковенкоІгор Яковенко
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Ангела МеркельВолодимир Путін
Місце
Україна
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Малахов Егор
Малахов Егор
кацапьи коменты - что лай шакалов... вой гиен .....ощущение такое....буд- то меня насильно впихнули в комнату с огаженным и зассаным полом....где стены измазаны дерьмом, соплями, кровью и блевотиной....вонь стоит нереально - мерзопакостная, организм в рвотных спазмах готов вывернуться наизнанку....сладкий,гангренозно -трупный амбре просачивается в ноздри в перемешку с очень несвежим запахом тел...В полутемном помещении бродят изможденные,полуголые зомби - тени с перекошенными от злобы и неотмеченными разумом мордами. С застывшей пеной в уголках кроваво - потрескавшихся губ, из гнилозубых ,зловонных ртов доносится монотонное бормотание на еле понятном языке...--- ,, Дидываивалидидываивали....скрепыскрепыскрепы....адинародадиннародадиннародадиннарод,,....сумасшедше - дикий,тупой ,остервенелый взгляд в пустоту пугает до ,,мороза по коже,, когда представляешь себе,что присходит в головах у этих страшных и мерзких существ. Страшно представить себе что эти животные - особи могут натворить,пустив их в цивилизованный мир людей !?А ещё страшнее думать о том, что будет если этим зомби- существам вложить в скрюченные пальцы оружие массового поражения.... --- Упаси Боже! Спаси,сохрани и помилуй нас Отче ! Аминь.
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Русский Солдат
Русский Солдат
Только нейтральный внеблоковый статус может сохранить остатки украины хотя бы в ее нынешнем обгрызанном состоянии. Если хохлы не утихомирятся, как грузишки, потеряют государственность, Россия не потерпит клоаку на своей границе. Сомнем.
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Саня Саня
Саня Саня
Морозова Алла, с фамилией Морозова топить за хохлов это шизофрения)
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Морозова Алла
Морозова Алла
Русский Солдат, ути-пути-какой звонкий петушок!какой храбрый петушок этот русский солдат.
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2
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
пуйло педофил траханый
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