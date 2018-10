''Починає трусити'': щасливчик дивом врятувався від смерті на Boeing 737

Жителю Індонезії вдалося врятуватися від смерті на Boeing 737, який впав поблизу острова Ява.

Його щасливий квиток показав у мережі друг. Як з'ясувалося, чоловік переніс політ з понеділка на четвер, 25 жовтня. Таким чином, він не сів на борт, який зазнав аварії.

За його словами, при згадці про трагедію товариша, який врятувався, починає трусити. "Обіймаю його з величезним щастям!" — написав друг.

a friend of mine that "survive" from flight # jt610 show me his boarding-pass and saying ..

Alhamdulillah God, fortunatelly i'd advanced my monday business agenda at pangkal pinang a couple days ago ..

otherwise ..

* he start shaking n hug him in a huge luckiness feeling .. # PopulerB1 pic.twitter.com/DfPobqtFJ5