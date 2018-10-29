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''Починає трусити'': щасливчик дивом врятувався від смерті на Boeing 737

7.8тЧитати матеріал російською

Жителю Індонезії вдалося врятуватися від смерті на Boeing 737, який впав поблизу острова Ява.

Його щасливий квиток показав у мережі друг. Як з'ясувалося, чоловік переніс політ з понеділка на четвер, 25 жовтня. Таким чином, він не сів на борт, який зазнав аварії.

За його словами, при згадці про трагедію товариша, який врятувався, починає трусити. "Обіймаю його з величезним щастям!" — написав друг.

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Крах Boeing 737: у мережі показали, хто керував літаком. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, рятувальники, які прибули на місце аварії Boeing 737 в Індонезії, вже почали піднімати з води уламки літака і речі пасажирів.

Місце
Індонезія
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