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Почався справжній колапс: стало відомо про наслідки "армагеддону" в Росії

10.2тЧитати матеріал російською

У російському місті Сочі через шаленство стихії почався транспортний колапс, затопило багато вулиць і впали дерева.

Як повідомляє видання Znak, місто накрила повінь, через що містяни не можуть вибратися з деяких районів, оскільки було перерване автомобільне та залізничне сполучення (також опубліковане відео, щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Через паводок було пошкоджено мости, не працює громадський транспорт, на АЗС закінчується паливо, бо люди в паніці стоять у черзі. Крім того, потужний сель зійшов з гори на трасу Адлер — Красна Поляна.

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На річці Макопсе був пошкоджений підхід мосту. Зокрема зруйнувалася 20-метрова ділянка федеральної траси. Через високий рівень води екстрені служби не змогли розпочати роботу з повноцінного відновлення руху.

За даними видання, під воду пішли сотні будинків, зокрема і соціальні об'єкти: лікарні, школи та дитячі садки.

Повінь у Сочі

Повінь у Сочі

Євген Володимирович / Twitter

Почався справжній колапс: стало відомо про наслідки "армагеддону" в Росії

Повінь у Сочі

Fishki.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібна повінь у Сочі була у 2015 році. Тоді в місті склалася катастрофічна ситуація. На вулицях були затоплені автомобілі, а люди ходили по пояс у воді.

Читайте всі новини по темі "Повені в Росії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Повені в Росії
Місце
РосіяСочі
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