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''Побачив – мочи'': у мінському метро побили проросійського ''козака''

12.6тЧитати матеріал російською

Житель Мінська, який вирішив покататися у метро у папасі, схожій на ту, що в Росії носять так звані "козаки", що підтримують Кремль, нарвався на грубість білорусів.

На нього накинулися прямо у вагоні підземки. Відео побиття опублікував у своєму Twitter популярний білоруський блогер Ігор Лосик. На ньому видно, як кілька людей б'ють по обличчю чоловіка у нетрадиційному головному уборі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потім чоловік в "козачій" папасі покинув негостинний вагон і втік.

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У мінському метро побили проросійського ''козака''

У мінському метро побили проросійського ''козака''

Скріншот з відео

У коментарях користувачі відзначили, що їх не дивує така реакція.

"Ходяча мішень. Усе правильно: побачив – мочи", "У кізяків на шапках цілі намальовані", – іронізують вони.

Обережно! Відео містить елементи насильства

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіянин, який вважає себе "козаком", по-звірячому побив українця в Туреччині. Лікарі намагалися його врятувати, але безуспішно.

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Місце
БілорусьМінськ
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Мокшанская воровская мразь влазит в славянские дома с целью обокрасть и нагадить.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Чемодан Вокзал Рассея 🤣🤣🤣🤣
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Нищесброд бэндеровкий возбудился🐷 что давно в той же Белоруссии не отгребали? Или в Польше да даже в Украине почти каждый день атошников чморят🤣🤣🐷🐷🐷
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Marozov nikolay,свиносабака чего так нервничаешь,может это ты был этим кизякам,которому наваляли белорусы?
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