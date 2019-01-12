''Побачив – мочи'': у мінському метро побили проросійського ''козака''

Житель Мінська, який вирішив покататися у метро у папасі, схожій на ту, що в Росії носять так звані "козаки", що підтримують Кремль, нарвався на грубість білорусів.

На нього накинулися прямо у вагоні підземки. Відео побиття опублікував у своєму Twitter популярний білоруський блогер Ігор Лосик. На ньому видно, як кілька людей б'ють по обличчю чоловіка у нетрадиційному головному уборі. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потім чоловік в "козачій" папасі покинув негостинний вагон і втік.

У мінському метро побили проросійського ''козака'' Скріншот з відео

У коментарях користувачі відзначили, що їх не дивує така реакція.

"Ходяча мішень. Усе правильно: побачив – мочи", "У кізяків на шапках цілі намальовані", – іронізують вони.

Обережно! Відео містить елементи насильства

У ще. Проросійського кізяка отпіздюлілі в мінському метро pic.twitter.com/wH1oz4QQyH - РБ головного мозку (@belamova) 11 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіянин, який вважає себе "козаком", по-звірячому побив українця в Туреччині. Лікарі намагалися його врятувати, але безуспішно.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!