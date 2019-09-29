По-звірячому забили: в Індії дітей вбили за справляння потреби на вулиці

В індійському штаті двох хлопчиків-далітів (каста, яка раніше була недоторканною) вбили за те, що вони сходили в туалет під відкритим небом.

Як повідомляє ВВС, поліція в Мадхья-Прадеш вже заарештувала двох чоловіків за підозрою в розправі над дітьми 10 і 12 років.

Уточнюється, що хлопчики справляли потребу біля дороги, коли на них напали. Справа в тому, що у них немає вдома нужника. Мільйони бідних індійців справляють потребу на вулиці через бідність, при чому на небезпеку себе наражають як жінки, так і діти.

ВВС

Даліти належать до найнижчої касти в Індії і постійно стикаються з дискримінацією. Заарештованими виявилися двоє вищої касти.

"Двох дітей забили до смерті палицями. Ми порушили кримінальну справу проти обох підозрюваних. Їх зараз допитують", – заявила глава поліції Раджеш Чандела.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Казахстані померла дівчина, яка поставила на ніч біля голови смартфон на зарядку. За версією слідства, її вбило розрядом струму.

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